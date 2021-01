Τζο Μπάιντεν: Υποχρεωτική καραντίνα για όσους ταξιδιώτες εισέρχονται στις ΗΠΑ

Ο ίδιος τόνισε ότι ο αριθμός των θανάτων εξαιτίας της νόσου COVID-19 στις ΗΠΑ πιθανόν θα ξεπεράσουν τις 500.000 τον επόμενο μήνα, κάνοντας λόγο για μια «δύσκολη μάχη» κατά της πανδημίας.

Κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στον Λευκό Οίκο, ο Μπάιντεν επεσήμανε ότι η διανομή των εμβολίων κατά του νέου κορωνοϊού «είναι μια οικτρή αποτυχία μέχρι στιγμής», προσθέτοντας ότι «η κατάσταση θα συνεχίσει να επιδεινώνεται πριν βελτιωθεί».

Σύμφωνα με έγγραφο της αμερικανικής προεδρίας, η νέα αμερικανική κυβέρνηση θα επιβάλει υποχρεωτική καραντίνα σε επιβάτες που φτάνουν αεροπορικώς από το εξωτερικό στη χώρα, με βάση τις οδηγίες των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC).

Tune in as President Biden provides an update on the Administration’s COVID-19 response. https://t.co/xFHzMcVRti

— The White House (@WhiteHouse) January 21, 2021