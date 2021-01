Σε εξέλιξη η τηλεδιάσκεψη της Συνόδου Κορυφής-Σε κεντρικό πλάνο η πρόταση Μητσοτάκη για πιστοποιητικό εμβολιασμού

Ενώ η Κομισιόν, όπως και αρκετές χώρες της Ένωσης, αλλά και διεθνείς Οργανισμοί,όπως η ΙΑΤΑ, τάσσονται υπέρ μίας τέτοιας ρύθμισης, η καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ επεσήμανε σε δηλώσεις της ότι δεν αναμένει οριστικές αποφάσεις από την αποψινή τηλεδιάσκεψη. Σε συνέντευξη Τύπου το μεσημέρι στο Βερολίνο άφησε μάλιστα να εννοηθεί ότι σε αυτή τη φάση δεν προτίθεται να συμφωνήσει σε ταξιδιωτικές διευκολύνσεις μέσω πιστοποιητικού εμβολιασμού που θα ισχύουν για ολόκληρη την ΕΕ.

Μέσω σχετικής ανάρτησής της, η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, έθεσε τους βασικούς άξονες της συζήτησης των «27» σήμερα, οι οποίοι περιστρέφονται γύρω από την αναχαίτιση της πανδημίας.

Όπως έγραψε χαρακτηριστικά: «Βρισκόμαστε εν όψει σημαντικών συζητήσεων με τους Ευρωπαίους ηγέτες για τα επόμενα βήματα αναχαίτισης της πανδημίας. Συγκεκριμένα:

Important discussions ahead with EU leaders on the next steps to tackle the pandemic, in particular:

• Speeding up vaccination

• Vaccination certificate

• Addressing the new variants of the virus

• Supporting neighbouring countries on vaccines#StrongerTogether #EUCO pic.twitter.com/zVeZ7CSQ4F

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 21, 2021