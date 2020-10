Μήνυμα Μπάιντεν για εθνική επέτειο του «ΟΧΙ»: Οι Έλληνες ενέπνευσαν τον ελεύθερο κόσμο

Το δικό του μήνυμα για την εθνική επέτειο του «ΟΧΙ», έστειλε ο υποψήφιος των Δημοκρατικών στις αμερικανικές εκλογές,Τζο Μπάιντεν, μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Twitter.

«Σήμερα γιορτάζουμε την 80ή επέτειο του »Όχι». Οι Έλληνες ενέπνευσαν τον ελεύθερο κόσμο όταν αντιστάθηκαν στον στρατό του Μουσολίνι-και αυτό το θαρραλέο πνεύμα ζει σήμερα, για να μας υπενθυμίζοντας ότι πρέπει επίσης να σταθούμε όρθιοι και να κάνουμε το καθήκον μας για να προστατεύσουμε τη δημοκρατία», έγραψε ο Τζο Μπάιντεν.

Today we celebrate the 80th anniversary of Oxi Day. Greeks inspired the free world when they resisted Mussolini’s invading army — and that courageous spirit lives on today, reminding us we too must stand up and do our part to safeguard our democracy.

— Joe Biden (@JoeBiden) October 28, 2020