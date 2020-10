Θετικός στον κορωνοϊό ο υπουργός Εξωτερικών της Αυστρίας

Ο υπουργός Εξωτερικών της Αυστρίας Αλεξάντερ Σάλενμπεργκ διεγνώσθη θετικός στον νέο κορωνοϊό και είναι πιθανόν να μολύνθηκε σε σύνοδο με τους ομολόγους του της ΕΕ την Δευτέρα, δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος του υπουργείου του.

«Για προληπτικούς λόγους όλα τα μέλη της κυβέρνησης θα υποβληθούν σε τεστ σήμερα. Υπάρχει υποψία ότι ο Σάλενμπεργκ μπορεί να μολύνθηκε στο συμβούλιο εξωτερικών υποθέσεων (της ΕΕ) στο Λουξεμβούργο τη Δευτέρα», πρόσθεσε η εκπρόσωπος του αυστριακού υπουργείου Εξωτερικών, η οποία διευκρίνισε ότι ο Σάλενμπεργκ δεν παρουσιάζει συμπτώματα και διεγνώσθη θετικός στον νέο κορονοϊό σε τακτικό τεστ στο οποίο υπεβλήθη.

Ο Αυστριακός υπουργός Εξωτερικών παρέστη επίσης σε υπουργικό συμβούλιο που έγινε την Τετάρτη, σημείωσε η εκπρόσωπος του υπουργείου του, προσθέτοντας ότι όλοι οι παρευρισκόμενοι σε αυτό φορούσαν προστατευτικές μάσκες, αλλά θα υποβληθούν σε εξετάσεις για προληπτικούς λόγους.

Πηγή: https://www.skai.gr/news/world/thetikos-ston-koronoio-o-ypourgos-eksoterikon-tis-aystrias

