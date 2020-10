Στο Παγκόσμιο Πρόγραμμα Επισιτισμού του ΟΗΕ, το Νόμπελ Ειρήνης 2020

Στο Παγκόσμιο Πρόγραμμα Σίτισης απονέμεται το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης για το 2020, όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, η Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ.

Η Νορβηγική Ακαδημία Νόμπελ ανακοίνωσε τον νικητή του Νόμπελ Ειρήνης για το 2020 το πρωί της Παρασκευής.

«Το φετινό Νόμπελ Ειρήνης απονέμεται στο Παγκόσμιο Πρόγραμμα Σίτισης (World Food Programme)», ανέφερε η λιτή ανακοίνωση των εμβληματικών βραβείων.



Στο σκεπτικό της επιτροπής αναφέρεται, ότι η απονομή έγινε «για τις προσπάθειές του να καταπολεμήσει την πείνα, για τη συνεισφορά στη βελτίωση των συνθηκών που θα συμβάλλουν στην ειρήνη στις περιοχές που επηρεάζονται από συγκρούσεις και για τον ρόλο του ως κινητήριας δύναμης στις προσπάθειες αποφυγής της αξιοποίησης της πείνας ως όπλου σε πολέμους και συγκρούσεις».

Η επίσημη απονομή θα γίνει σε ειδική τελετή στην πρωτεύουσα της Νορβηγίας, στις 10 Δεκεμβρίου.

Το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Σίτισης είναι ένα παρακλάδι του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών που ειδικεύεται στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, και αποτελεί την μεγαλύτερη ανθρωπιστική οργάνωση στον κόσμο.

Πρόκειται για μια οργάνωση που λειτουργεί στο πλαίσιο του ΟΗΕ και είναι η μεγαλύτερη στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας παγκοσμίως.

Το WFP παρέχει τροφή σε, κατά προσέγγιση, 90 εκατομμύρια ανθρώπους στον κόσμο, από τα οποία 58 εκατομμύρια είναι παιδιά.

BREAKING NEWS:

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2020 Nobel Peace Prize to the World Food Programme (WFP).#NobelPrize #NobelPeacePrize pic.twitter.com/fjnKfXjE3E

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 9, 2020