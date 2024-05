«Αντισημιτιστής δικτάτορας ο Ερντογάν», λέει το Ισραήλ - Προσφεύγει στον ΟΟΣΑ κατά του μποϊκοτάζ της Τουρκίας

Στον ΟΟΣΑ προσέφυγε το Ισραήλ κατά της Τουρκίας, αφού η Άγκυρα προχώρησε σε προσωρινή αναστολή των εμπορικών συναλλαγών με το Ισραήλ εξαιτίας του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Σε ανάρτηση στο Χ (πρώην Twitter) χθες, ο Ισραηλινός υπουργός Οικονομίας Νιρ Μπαρκάτ χαρακτήρισε τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν «αντισημιτιστή δικτάτορα», ο οποίος παραβιάζει το διεθνές δίκαιο της θάλασσας και διαταράσσει τις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες με το μποϊκοτάζ.

Η τουρκική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι αναστέλλει κάθε εμπορική συναλλαγή με το Ισραήλ ωσότου η ισραηλινή κυβέρνηση να επιτρέψει την ανεμπόδιστη πρόσβαση ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα.

Ο Μπαρκάτ έγραψε στο Χ ότι το Ισραήλ αναμένει από τον ΟΟΣΑ να λάβει μέτρα κατά της Τουρκίας για την «παραληρηματική απόφαση» του Ερντογάν «που βλάπτει ολόκληρη την ευρωπαϊκή οικονομία».

Ο Ερντογάν, από την πλευρά του, υπερασπίστηκε τις ενέργειες της Τουρκίας χθες, λέγοντας ότι «δεν είναι πλέον δυνατή η υπομονή» μπροστά στο συνεχιζόμενο πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα. Ο Τούρκος πρόεδρος έχει κατ’ επανάληψη κατηγορήσει το Ισραήλ ότι διαπράττει «γενοκτονία» σε βάρος των Παλαιστινίων.

Ισραηλινός ΥΠΕΞ για Ερντογάν: «Έτσι συμπεριφέρεται ένας δικτάτορας»

Ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Ισραέλ Κατς καταδίκασε την απόφαση του Ερντογάν, λέγοντας ότι είναι επιζήμια για τα συμφέροντα του τουρκικού λαού και των επιχειρήσεων, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Έτσι συμπεριφέρεται ένας δικτάτορας», έγραψε ο Κατζ στο Χ.

.@RTErdogan is breaking agreements by blocking ports for Israeli imports and exports. This is how a dictator behaves, disregarding the interests of the Turkish people and businessmen, and ignoring international trade agreements. I have instructed the Director General of the…

— ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) May 2, 2024