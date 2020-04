Τα «γυρίζει» ο Τραμπ για το απολυμαντικό στις φλέβες & το... solarium (Video)

Πως η πρότασή του, ήταν «σαρκαστική», υποστήριξε την Παρασκευή, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, μετά το σάλο που προκάλεσαν στην επιστημονική κοινότητα, αλλά και στην κοινή γνώμη παγκοσμίως, οι δηλώσεις του, για την πιθανότητα χρήσης απολυμαντικών εντός του σώματος των ασθενών ως θεραπεία για τον κορωνοϊό.

«Έθεσα μια ερώτηση με σαρκαστικό τρόπο προς τους δημοσιογράφους», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, όταν ρωτήθηκε για το θέμα αυτό. Πρόσθεσε ότι δεν ενθαρρύνει τον κόσμο να καταναλώσει απολυμαντικά. Αναφερόμενος δε στην αποτελεσματικότητα της υδροξυχλωροκίνης, την οποία ο ίδιος είχε παρουσιάσει ως πανάκεια, είπε ότι θα πρέπει να γίνει μια μελέτη και, εφοσόν αποδειχθεί ότι λειτουργεί, τότε όλοι θα ταχθούν υπέρ της.

Λίγο νωρίτερα ωστόσο, η εκπρόσωπός του, Κέιλι Μακνάνι, έδωσε μια διαφορετική εξήγηση, λέγοντας ότι οι δηλώσεις του προέδρου για τα απολυμαντικά «παρουσιάστηκαν εκτός του πλαισίου» τους.

Just going to put this out there to see who wants to defend this approach to “science.” Ready… set… GO!!! pic.twitter.com/kGBJZWxWhR

