Τραγωδία: Ποδοπατήθηκαν στην κηδεία Σουλεϊμανί - Τουλάχιστον 40 νεκροί και 200 τραυματίες - Video

Σαράντα άνθρωποι έχασαν την ζωή τους και 200 τραυματίστηκαν, στο ποδοπάτημα κατά την διάρκεια της κηδείας του στρατηγού Κασέμ Σουλεϊμανί στην πόλη Κερμάν, ενώ οι επικήδειες εκδηλώσεις και ο ενταφιασμός του αναβλήθηκαν λόγω της σημερινής τραγωδίας, σύμφωνα με το πρακτορείο Isna.

Στο κέντρο της πόλης Κερμάν, της γενέτειρας του ιρανού στρατηγού, ο οποίος δολοφονήθηκε από τις ΗΠΑ και επρόκειτο να ενταφιασθεί το απόγευμα, μεγαλειώδες πλήθος, όπως και τις δύο προηγούμενες ημέρες στην Τεχεράνη και στις άλλες ιρανικές πόλεις, είχε συρρεύσει για να ξεπροβοδίσει τον ισχυρό άνδρα του Ιράν που σκοτώθηκε από αμερικανικό πλήγμα την Παρασκευή στην Βαγδάτη

Παραμένει αδιευκρίνιστο το πώς ξεκίνησε να πέφτει ο ένας πάνω στον άλλο και να φτάσουμε σ’ αυτήν την τραγική κατάληξη.

Τις προηγούμενες ημέρες, στην πρωτεύουσα του Ιράν την Τεχεράνη όπου μεταφέρθηκε η σωρός του υποστράτηγου από τη Βαγδάτη, όπου και δολοφονήθηκε από τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς, συγκεντρώθηκε ένα τεράστιο πλήθος που ξεπερνούσε τα 10 εκατομμύρια.

