Τρεις Ελληνες μεταξύ των αγνοουμένων στο πλοίο στην Κέρκυρα - (Βίντεο & Εικόνες)

Η ταυτοποίηση στην Κέρκυρα ολοκληρώθηκε για 278 άτομα από τους 290 επιβαίνοντες του πλοίου που έπιασε φωτιά ανοιχτά του νησιού (για την ακρίβεια πρόκειται για 277 και έναν λαθρομετανάστη). Δύο βρίσκονται εγκλωβισμένοι στο πλοίο, και σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για έναν Βούλγαρο και έναν Τούρκο.

Οπως έγινε μάλιστα γνωστό πριν λίγο, τα δύο άτομα που βρίσκονται εγκλωβισμένα στο φλεγόμενο πλοίο είναι σε επικοινωνία με τον Ύπαρχο για να τους προσεγγίσει Σούπερ Πούμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, η επικοινωνία των εγκλωβισμένων με τις Αρχές είναι δύσκολη. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση κατάσβεσης με δύο πυροσβεστικά σκάφη να προσπαθούν να σβήσουν τις φλόγες στο φλεγόμενο πλοίο

Συνολικά 290 άτομα, (239 επιβάτες και 51 άτομα πλήρωμα) βρίσκονταν στο επιβατηγό-οχηματαγωγό του ομίλου Grimaldi που αναχώρησε από την Ηγουμενίτσα με προορισμό το Μπρίντεζι. Μεταξύ τους 21 Έλληνες (14 επιβάτες και 7 άτομα πλήρωμα) και οι υπόλοιποι αλλοδαποί.

Σύμφωνα με την πλοιοκτήτρια εταιρία Grimaldi, η πυρκαγιά στο πλοίο της, το Euroferry Olympia, ανοικτά της Κέρκυρας, ξέσπασε στο γκαράζ νούμερο τρία. Η εταιρία τονίζει ότι το προσωπικό κινητοποιήθηκε άμεσα για την κατάσβεση της φωτιάς και στη συνέχεια, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες, ο κυβερνήτης πληροφόρησε τις αρμόδιες ελληνικές και ιταλικές Αρχές και αποφάσισε την εγκατάλειψη του πλοίου.

Τα μέλη του πληρώματος είναι ελληνικής και ιταλικής υπηκοότητας και στο γκαράζ υπήρχαν 32 οχήματα. Το πλοίο φέρει σημαία Ιταλίας και καθελκύστηκε το 1995.

Οι διασωθέντες από το πλοίο που τυλίχθηκε στις φλόγες περισυνελέχθησαν από τρία πλωτά (σε ένα πλωτό πάνω από 200 άτομα) και έφτασαν τμηματικα στην Κέρκυρα. Εκεί το Λιμενικό είχε καθορίσει 4 σημεία καταμέτρησης όπου έγινε η ταυτοπροσωπία. Οι έρευνες στην θάλασσα συνεχίζονται.

Αξίζει να σημειωθεί ότι νωρίτερα επιβάτες που μίλησαν σε τηλεοπτικά μέσα εξέφρασαν φόβους ότι μπορεί να μη γλίτωσαν όλοι επιβάτες, αφού είναι πιθανόν να υπήρχαν κάποιοι οδηγοί που να κοιμόντουσαν στα φορτηγά τους στα γκαράζ.

Ο βουλευτής Στέφανος Γκίκας ανέφερε νωρίτερα στο protothema.gr σχετικά με τους αγνοούμενους: «Υπάρχουν κάποιες ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες για αγνοούμενους ωστόσο ο Ιταλός καπετάνιος του πλοίου ισχυρίζεται ότι έχουν όλοι επιβιβαστεί. Μόλις ξεκίνησε η διαδικασία καταμέτρησης για τους 239 επιβάτες συν 51 άτομα πλήρωμα. Αρκετούς έχει μαζέψει το πλοίο της ιταλικής Ακτοφυλακής που τυχαία βρισκόταν στην περιοχή». «Η κατάσταση στο πλοίο είναι δύσκολη γιατί γίνονται ακόμα εκρήξεις και δεν μπορεί να πλησιάσει άλλο πλοίο, περιέγραψε στην ΕΡΤ ο κ. Γκίκας, που έχει εμπειρία στο Πολεμικό Ναυτικό. «Σημασία έχει η περίθαλψη των ναυαγών καθώς αποβιβάστηκαν ήδη από την φρεγάτα «Υδρα», με τον κυβερνήτη να διαβεβαιώνει ότι δεν έμειναν πίσω άνθρωποι. Μπορεί κάποιος να πήγε να πάρει κάτι από το αυτοκίνητο και να εγκλωβίστηκε, εύχομαι να μην συμβαίνει αυτό», πρόσθεσε ο κ. Γκίκας.

Στην επιχείρηση διάσωσης συμβάλει με ελικόπτερο Sikorsky S70 και το Πολεμικό Ναυτικό, όπως φαίνεται στις

Η φωτιά ξέσπασε λίγη ώρα μετά την αναχώρησή του πλοίου από το λιμάνι της Ηγουμενίτσας τα ξημερώματα της Παρασκευής, στα ανοιχτά της Ερεικούσας.

Στις 4.30 τα ξημερώματα σήμανε συναγερμός στο πλοίο και αμέσως άρχισε η διαδικασία εκκένωσης. Οι επιβάτες του Euroferry Olympia του ομίλου Grimaldi εγκατελειψαν το πλοίο με σωσίβιες λέμβους και περισύλλεχθηκαν από παραπλέοντα σκάφη. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, υπάρχουν τέσσερις τραυματίες. Ευτυχώς ο καιρός ήταν πολύ καλός κι έτσι η επιχείρηση διάσωσης εξελίχθηκε ομαλά.

Το Euroferry Olympia, που πλέει υπό σημαίας Ιταλίας, είχε αναχωρήσει με προορισμό το Μπρίντιζι και έπλεε βορειοανατολικά της νήσου Ερεικούσας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του protothema.gr, η πυρκαγιά ξεκίνησε από το γκαράζ, πιθανόν από φορτηγό-ψυγείο. «Οι φλόγες άρχισαν να βγαίνουν στα εξωτερικά καταστρωματα αφού εμείς είχαμε απομακρυνθεί από το πλοίο. Τότε ήταν που ακούγαμε εκρήξεις λογικά από τα λάστιχα των φορτηγών», δήλωσε στο protothema.gr, ένας επιβάτης οδηγός. Σύμφωνα με τον ίδιο, το πλήρωμα ήταν οργανωμένο και εκπαιδευμένο αυτό. «Αν δεν ήταν άμεση η αντίδραση του πληρώματος δεν ξέρω τι θα είχε συμβεί ίσως η φωτιά να μας είχε προλάβει», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Επιβάτης μίλησε στο MEGA την ώρα που αποβιβαζόταν από τη σωσίβια λέμβο σε πλοίο της ιταλικής Οικονομικής Αστυνομίας που έχει σπεύσει προς βοήθεια: «Γίνεται χαμός όχι κάτι το ιδιαίτερο. 140 άτομα είμαστε στη βάρκα. Μας ξύπνησαν στις 4:30. Η φωτιά από ό,τι είδαμε ήρθε από τα γκαράζ». Το ίδιο άτομο εξέφρασε ανησυχία πως μπορεί να υπάρχουν οδηγοί φορτηγών που κοιμούνταν στα φορτηγά τους στα γκαράζ του πλοίου.

Τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, οι Λιμενικές Αρχές Ηγουμενίτσας και Κέρκυρας από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ενημερώθηκαν για περιστατικό εκδήλωσης πυρκαγιάς στο κατάστρωμα Νο3 του Ε/Γ-Ο/Γ πλοίου «EUROFERRY OLYMPIA» σημαίας Ιταλίας, ενώ το πλοίο έπλεε στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά ν. Ερεικούσας, κατά την εκτέλεση προγραμματισμένου δρομολογίου από την Ηγουμενίτσα προς το Πρίντεζι.

Στο σημείο βρίσκονται ήδη 04 περιπολικά σκάφη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., 1 Ν/Γ ΛΣ, ένα σκάφος ιταλικής Οικονομικής Αστυνομίας, 02 παραπλέοντα πλοία, 02 ιδιωτικά σκάφη, ένα ελικόπτερο Λ.Σ, 02 ελικόπτερα της Π.Α., καθώς και ένα ελικόπτερο του Π.Ν., ενώ αναμένεται να καταπλεύσει και η φρεγάτα «Ύδρα». Επίσης στην περιοχή σπεύδουν 2 ρυμουλκά σκάφη, ρυμουλκό/ πυροσβεστικό καθώς και αντιρρυπαντικό σκάφος ΛΣ. Σύμφωνα με τις επίσημες καταστάσεις πληρώματος και επιβατών που κατέθεσε ο πλοίαρχος του πλοίου στην Ηγουμενίτσα, πριν τον απόπλου του, στο “EUROFERRY OLYMPIA” επέβαιναν 239 επιβάτες και 51 άτομα πλήρωμα.

Η επιχείρηση απεγκλωβισμού και μεταφοράς των επιβαινόντων του πλοίου βρίσκεται σε εξέλιξη. Πλήρης καταγραφή και ταυτοποίηση των επιβαινόντων στο πλοίο θα πραγματοποιηθεί στην Κέρκυρα. Στην περιοχή επικρατούν βορειοδυτικοί άνεμοι έντασης 4 μποφόρ.

Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννης Πλακιωτάκης ο οποίος ενημερώθηκε από την πρώτη στιγμή για το περιστατικό, έδωσε άμεσα εντολή για πλήρη κινητοποίηση πλωτών και εναέριων μέσων για τον απεγκλωβισμό των επιβατών και του πληρώματος του πλοίου. Τέλος, κάθε νεότερη εξέλιξη σχετικά με το περιστατικό θα γνωστοποιείται άμεσα με νεότερες ανακοινώσεις.

La #GuardiaCostiera è in costante contatto con le autorità greche impegnate nel soccorso del traghetto in fiamme a largo delle coste greche. Le persone a bordo sono state tratte in salvo. Approntati mezzi aerei e navali del Corpo in assetto ambientale per supporto alle operazioni pic.twitter.com/iTqnHPgmmC

— Guardia Costiera (@guardiacostiera) February 18, 2022