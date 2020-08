Κ.Σακελλαροπούλου: H μετατροπή και της Μονής της Χώρας σε τζαμί αποτελεί ακόμη μια πρόκληση της τουρκικής ηγεσίας, μετά την Αγία Σοφία

«Μετά την Αγία Σοφία, η τουρκική ηγεσία προχωρά σε μία ακόμη πρόκληση, μετατρέποντας σε τζαμί και τη Μονή της Χώρας, ενέργεια που προσβάλλει τον χαρακτήρα ενός ακόμη μνημείου παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της

UNESCO και πλήττει τον διαθρησκειακό και διαπολιτισμικό διάλογο», αναφέρει η κ. Σακελλαροπούλου με ανάρτησή της στο twitter.

After Hagia Sophia, the Turkish leadership moves onto another provocative act. It turns the #ChoraMonastery into a mosque, thereby distorting the character of another world heritage site while undermining interfaith and intercultural dialogue. pic.twitter.com/YvkiK5U7zI

— President GR (@PresidencyGR) August 21, 2020