Ήθελε να βγάλει selfie και προκάλεσε καραμπόλα στον Γύρο της Γαλλίας - Απίστευτο βίντεο

Mια selfie παραλίγο να σταματήσει τον Γύρο της Γαλλίας, προκαλώντας καραμπόλα.

Ένας θεατής που τράβηξε μια φωτογραφία ανάγκασε τον Αμερικανό Sepp Kuss να παρεκκλίνει της πορείας του με αποτέλεσμα να πέσει κατά τη διάρκεια του διάσημου ποδηλατικού αγώνα την Κυριακή.

Ο Kuss έπεσε αμέσως μετά το χτύπημα του χεριού του θεατή στο τιμόνι του και αυτό προκάλεσε τη συντριβή και πολλών αναβατών πίσω του, ενώ ακόμη περισσότεροι καθυστέρησαν εξαιτίας του περιστατικού, όπως φαίνεται στο σχετικό βίντεο.

Η στιγμή του ατυχήματος στον γύρο της Γαλλίας:

Maxi crash at the Tour de France caused by a roadside person who was filming with his phone.

Crash seen in slow motion. #TDF2023 pic.twitter.com/qAbxycQSBf

— Procyclinglover (@procyclinglover) July 16, 2023