Προκρίθηκε στον 3ο γύρο του Rome Open ο Τσιτσιπάς (video)

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επέστρεψε στην δράση σήμερα στη Ρώμη για να πάρει τη νίκη και την πρόκριση στον 3ο γύρο του Rome Open.

Ο Έλληνας τενίστας προηγήθηκε 6-3,4-3 το βράδυ του Σαββάτου κόντρα στον Νούνο Μπόργκες αλλά η βροχή διέκοψε το παιχνίδι. Σήμερα μπήκε στο κορτ πήρε τα 2 γκέιμ και επικράτησε 6-3,6-3,

Επόμενος αντίπαλος του τη Δευτέρα θα είναι ο Λορέντζο Σονέγκο και θα παίξουν για μια θέση στους 16.

Κόντρα στον Σονέγκο (Νο.48), ο Στέφανος έχει δύο νίκες σε ισάριθμους αγώνες, οι οποίες σημειώθηκαν το 2021 σε Μαϊάμι και Σινσινάτι. Θα είναι, πάντως, η πρώτη τους συνάντηση στο χώμα.

