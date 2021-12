Formula 1: «Βόμβα» από τον Λιούις Χάμιλτον, σκέφτεται να αποχωρήσει

Ωστόσο εντύπωση προκάλεσε το γεγονός ότι ο Βρετανός πιλότος αμέσως μετά την ήττα του την περασμένη Κυριακή, αν και παρέστη κανονικά στο πόντιουμ του Αμπου Ντάμπι και συνεχάρη τον Μαξ Φερστάπεν για τη νίκη του στη συνέχεια… εξαφανίστηκε. Τόσο ο Χάμιλτον, ο οποίος βρέθηκε αργότερα στο κάστρο Γουίνδσορ, όπου ο πρίγκιπας Κάρολος τον έχρισε ιππότη, όσο και ο διευθυντής της Mercedes, Τότο Βολφ, δεν έδωσαν το «παρών» στην στέψη του Μαξ Φερστάπεν.

🏎️ Arise Sir @LewisHamilton!

The seven-time @F1 World Champion received his Knighthood from The Prince of Wales at today’s Investiture ceremony held at Windsor Castle. pic.twitter.com/I3xicKLLYp

— The Royal Family (@RoyalFamily) December 15, 2021