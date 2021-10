«Μάγεψε» ο Χάαλαντ της Μπορούσια Ντόρτμουντ: Έφτιαξε πύργο από τρεις μπάλες και... δείτε τι έκανε - Video

Ο 21χρονος Νορβηγός επιθετικός κατά καιρούς μας έχει δείξει το πλούσιο ταλέντο του, είτε εντός αγωνιστικών χώρων με τη φανέλα της Ντόρτμουντ, είτε εκτός με βίντεο από τις προπονήσεις του.

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ έφτιαξε έναν πύργο με τρεις μπάλες και αφού τις στερέωσε τη μία πάνω στην άλλη, τις έστειλε διαδοχικά στο «γάμμα» της εστίας. Το βίντεο δημοσίευσε στον επίσημο λογαριασμό της η Μπορούσια Ντόρτμουντ με την υποσημείωση «Αυτό είναι αλήθεια, πιστέψτε μας».

