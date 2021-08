Το μεγαλείο των αδελφών Αντετοκούνμπο: Στους πυρόπληκτους το 50% των εσόδων από το e-shop τους

Μία ακόμα σπουδαία κίνηση αποδεικνύει το μεγαλείο ψυχής των αδελφών Αντετοκούνμπο.

Τα αδέλφια Αντετοκούνμπο από την πρώτη στιγμή στάθηκαν στο πλευρό των ανθρώπων που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές του φετινού καλοκαιριού στη χώρα μας.

Και σήμερα για μία ακόμα φορά σπεύδουν να βοηθήσουν με μία πολύ σημαντική κίνηση. Με ένα story του στο Instagram, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε γνωστό πως εκείνος και τα αδέλφια του θα στηρίξουν οικονομικά τους πυρόπληκτους από τις φωτιές σε Εύβοια, Αττική και Πελοπόννησο.

Συγκεκριμένα, ο πρωταθλητής του ΝΒΑ ανακοίνωσε πως το 50% από τα έσοδο του e-shop που διατηρεί με τα αδέρφια του, το “Antetokounbros Shop -We are all Bros” θα διατεθούν για τη στήριξη των πυρόπληκτων στη χώρα μας.

“Είμαστε όλοι αδέρφια. Το 50% των εσόδων από το e-shop θα γίνουν δωρεά σε εκείνους που επλήγησαν από τις φωτιές στην Ελλάδα”, γράφει στη λεζάντα του ωραίου συμβολικού σκίτσου, που ανάρτησε ο μεγάλος Έλληνας αθλητής και κορυφαίος μπασκετμπολίστας του NBA Γιάννης Αντετοκούνμπο.