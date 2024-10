Εθνική Ελλάδας: Η πρώτη ομάδα με 4Χ4 νίκες στο Nations League - Η στιγμή της αποθέωσης των διεθνών με τη φανέλα του Μπάλντοκ [βίντεο]

Αδιανόητες επιδόσεις καταγράφει στο League B του Nations League η Εθνική, που έγινε η πρώτη ομάδα που μετράει τέσσερις νίκες σε ισάριθμες αγωνιστικές!

Η «γαλανόλευκη», μετά τον θρίαμβο στο Γουέμπλεϊ λύγισε και την Ιρλανδία με 2-0 και έκανε το απόλυτο των τεσσάρων νικών σε ισάριθμες αγωνιστικές, όντας η μόνη -μέχρι στιγμής- Εθνική που μετράει 4Χ4 νίκες.

Η Ελλάδα έφτασε πλέον τους 12 βαθμούς, βρίσκεται στην πρώτη θέση και θα έχει διπλή ευκαιρία για την άνοδο στην League A, που θα έχει πολλαπλά οφέλη για την «γαλανόλευκη», ενόψει και του Mundial του 2026.

Συγκεκριμένα, μετά τη νίκη επί της Ιρλανδίας η Εθνική εξασφάλισε το μίνιμουμ της παρουσίας στα play off ανόδου στην πρώτη κατηγορία του Nations League και έχει σοβαρές πιθανότητες για την πρωτιά που δίνει την απευθείας άνοδο.

🇬🇷 Greece can’t stop winning!

🚨 🇬🇷 Greece are the first nation with 4/4 wins in the Nations League, after defeating 🇮🇪 Ireland tonight.

🇬🇷 Greece secured the Promotion Play-offs for League A, with great chances to secure promotion directly as the winner of Group B2! pic.twitter.com/IhqF8DH16Z

— Football Rankings (@FootRankings) October 13, 2024