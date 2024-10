Μυστήριο με τον Κιλιάν Εμπαπέ: Στο στόχαστρο των Αρχών για βιασμό γράφουν τα σουηδικά ΜΜΕ

Τι κι αν ο Κιλιάν Εμπαπέ διαψεύδει οποιαδήποτε εμπλοκή σε υπόθεση βιασμού σε ξενοδοχείο της Στοκχόλμης;

Τα σουηδικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι ο Γάλλος σούπερ σταρ είναι στο στόχαστρο των αρχών.

«Μια νέα συκοφαντική φήμη αρχίζει να πυροδοτεί το διαδίκτυο από το σουηδικό Μέσο Ενημέρωσης Aftonbladet. Αυτές οι κατηγορίες είναι εντελώς ψευδείς και ανεύθυνες και η διάδοσή τους είναι απαράδεκτη. Για να τερματιστεί αυτή η μεθοδική καταστροφή της εικόνας του Κιλιάν Μπαπέ θα ληφθούν όλες οι απαραίτητες νομικές ενέργειες για την αποκατάσταση της αλήθειας και την καταδίωξη οποιουδήποτε προσώπου ή Μέσων Ενημέρωσης που εμπλέκεται στην ηθική παρενόχληση και συκοφαντική μεταχείριση του ποδοσφαιριστή ο οποίος ενοχλείται επανειλημμένα από τέτοια φαινόμενα» αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση που εκδόθηκε την Δευτέρα, εν μέσω δημοσιευμάτων που εμπλέκουν τον άσο της Ρεάλ Μαδρίτης σε βιασμό στις 10 Οκτωβρίου σε ξενοδοχείο της σουηδικής πρωτεύουσας.

🚨 Swedish police have confirmed to local media that Kylian Mbappé is the subject of a complaint for rape and sexual assault. 🤯

👉 The footballer was staying at the Bank Hotel and it is claimed the alleged rape took place on Thursday.

👉 Mbappé had visited the Chez Jolie… pic.twitter.com/Kx5zuGYUy5

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) October 15, 2024