Τσιτσιπάς εν εξάλλω τραυμάτισε άθελά του τον πατέρα του - Video

Αυτήν τη φορά… ξεπέρασε τον εαυτό του, καθώς στο κορτ καθόταν δίπλα του, ο πατέρας του Απόστολος. Ο νεαρός πρωταθλητής, ύστερα από έναν χαμένο πόντο, ξέσπασε για άλλη μια φορά στη ρακέτα του, η οποία έσπασε σε κομμάτια και ένα από αυτά χτύπησε τον πατέρα του στο χέρι.

Ο Τσιτσιπάς ο πρεσβύτερος, αφού κοίταξε απορημένος τον γιο του, πιάνοντας παράλληλα το χέρι του, έφυγε από το κορτ, εμφανώς θορυβημένος και στενοχωρημένος από την ενέργεια του Στέφανου. Την ίδια ώρα, η μητέρα του Στέφανου Τσιτσιπά, Γιούλια Σαλνικόβα, έσπευσε να κάνει παρατηρήσεις στον γιο της, που έμεινε με σκυμμένο το κεφάλι.

Here’s the moment Stefanos Tsitsipas injured his Dad Apostolos when he smashed his racket!!

(@ATPMedia @primevideosport 📹) pic.twitter.com/QDLgJlbrOh

