Τα επεξεργασμένα τρόφιμα συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο καρκίνου - Τι έδειξε διεθνής μελέτη

Η συχνή κατανάλωση πολύ επεξεργασμένων τροφίμων συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου και θανάτου από αυτόν, ιδίως αναφορικά με γυναικολογικούς καρκίνους, δείχνει μια νέα διεθνής επιστημονική έρευνα. Πρόκειται για την πιο ολοκληρωμένη μέχρι σήμερα αξιολόγηση όσον αφορά τη σχέση ανάμεσα στις πολύ επεξεργασμένες τροφές και στους καρκίνους.

Τέτοια τρόφιμα είναι όσα έχουν υποστεί σημαντική επεξεργασία κατά την παραγωγή τους, όπως ποτά με ανθρακικό, συσκευασμένα ψωμιά, έτοιμα φαγητά, δημητριακά κ.α. Συχνά τέτοια προϊόντα είναι σχετικά φθηνά, βολικά στην κατανάλωση και προωθούνται μέσω ισχυρού μάρκετινγκ. Παράλληλα όμως έχουν συνήθως μεγαλύτερη ποσότητα αλατιού, λιπών, ζάχαρης, τεχνητών προσθετικών και άλλων ουσιών. Άλλες μελέτες έχουν συσχετίσει αυτές τις τροφές με παχυσαρκία, διαβήτη τύπου 2, καρδιαγγειακές παθήσεις κ.α.

Οι ερευνητές της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Κολλεγίου Imperial του Λονδίνου, σε συνεργασία με επιστήμονες της Διεθνούς Υπηρεσίας Έρευνας για τον Καρκίνο (IARC) και των πανεπιστημίων του Σάο Πάολο (Βραζιλία) και Nova Λισαβόνας (Πορτογαλία), οι οποίοι έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο ιατρικό περιοδικό eClinical Medicine, ανέλυσαν στοιχεία για περίπου 198.000 άτομα 40-69 ετών, η υγεία των οποίων παρακολουθήθηκε σε βάθος δεκαετίας, ειδικότερα αναφορικά με τη διάγνωση 34 διαφορετικών καρκίνων και της πιθανότητας θανάτου από αυτούς. Στη διάρκεια της μελέτης, περίπου 16.000 άνθρωποι εμφάνισαν καρκίνο και 4.000 πέθαναν εξαιτίας του.

Our study suggesting that a diet high in ultra-processed foods is linked to increased risks of cancer @PHPE_IC @Imperial_PCPH published @TheLancet @eClinicalMed might be interest to @CMonteiro_USP @DoctorChrisVT @GyorgyScrinis @PhilBakerNZ @marionnestle @spidermaani @IARCWHO https://t.co/X8AXnOtHCX

