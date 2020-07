Σε ποιους χώρους είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας – Όλη η λίστα με τους 44 κλάδους επιχειρήσεων και καταστημάτων

Η επέκταση του μέτρου της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας ισχύει από σήμερα Τετάρτη 29 Ιουλίου, σχεδόν σε όλους τους κλειστούς χώρους, πλην των ναών και των πολυκαταστημάτων, για τον περιορισμό της διασπορά του κορωνοϊού στη χώρα. Οι παραβάτες που δεν θα εφαρμόζουν το μέτρο της προστατευτικής μάσκας προσώπου θα τιμωρούνται με πρόστιμο 150 ευρώ.

Η σχετική υπουργική απόφαση περιλαμβάνει αναλυτικά τους ΚΑΔ των επιχειρήσεων στις οποίες τόσοι οι εργαζόμενοι όσο και οι πελάτες πρέπει να φορούν υποχρεωτικά μάσκα:

Οι 44 κλάδοι επιχειρήσεων και καταστημάτων που είναι υποχρεωτική η μάσκα

Σύμφωνα με το άρθρο 1 της απόφασης για την υποχρεωτική χρήση μάσκας, πρέπει, τόσο οι εργαζόμενοι όσο και οι πελάτες να φορούν μάσκες στις εξής επιχειρήσεις:

Άρθρο 1

Υποχρέωση χρήσης μάσκας

Σε εμπορικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, χώρους γραφείων (δημοσίων υπηρεσιών ή ιδιωτικών επιχειρήσεων) και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού επιβάλλεται η υποχρέωση χρήσης μη ιατρικής μάσκας στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα:

Υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας προστασίας για το προσωπικό και το κοινό/πελάτες.

Επιχειρήσεις/ΚΑΔ

-Άλλο λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστήματα/47.19

-Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων υπολογιστών και λογισμικού σε εξειδικευμένα καταστήματα/47.41

-Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα/47.42

-Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού ήχου και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα/47.43

-Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων σε εξειδικευμένα καταστήματα/47.51

-Λιανικό εμπόριο σιδηρικών, χρωμάτων και τζαμιών σε εξειδικευμένα καταστήματα/47.52

-Λιανικό εμπόριο χαλιών, κιλιμιών και επενδύσεων δαπέδου και τοίχου σε εξειδικευμένα καταστήματα/47.53

-Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε εξειδικευμένα καταστήματα/47.54

-Λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιστικών και άλλων ειδών οικιακής χρήσης σε εξειδικευμένα καταστήματα/47.59

-Λιανικό εμπόριο βιβλίων σε εξειδικευμένα καταστήματα/47.61

-Λιανικό εμπόριο εφημερίδων και γραφικής ύλης σε εξειδικευμένα καταστήματα/47.62

-Λιανικό εμπόριο εγγραφών μουσικής και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα/47.63

-Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα/47.64

-Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους σε εξειδικευμένα καταστήματα/47.65

-Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα/47.71

-Λιανικό εμπόριο υποδημάτων και δερμάτινων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα/47.72

-Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα/47.75

-Λιανικό εμπόριο λουλουδιών, φυτών, σπόρων, λιπασμάτων, ζώων συντροφιάς και σχετικών ζωοτροφών σε εξειδικευμένα καταστήματα/47.76

-Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα/47.77

-Άλλο λιανικό εμπόριο καινούριων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα/47.78

-Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ειδών σε καταστήματα/47.79

-Υπηρεσίες προβολής κινηματογραφικών ταινιών των κινηματογράφων δωδεκάμηνης λειτουργίας (κλειστού τύπου)/59.14

-Δραστηριότητες βιβλιοθηκών και αρχειοφυλακείων/91.01

-Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών αναψυχής και αθλητικών ειδών/77.21

-Ενοικίαση βιντεοκασετών και δίσκων/77.22

-Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης/77.29

-Δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων και κέντρων αισθητικής /96.02

-Υπηρεσίες διαιτολογίας/96.04.10.01

-Υπηρεσίες διαιτολογικών μονάδων /96.04.10.02

-Υπηρεσίες μασάζ/96.04.10.05

-Υπηρεσίες προσωπικής υγιεινής και φροντίδας σώματος (αποτρίχωσης, θεραπείας με υπεριώδεις και υπέρυθρες ακτίνες/96.04.10.06

-Υπηρεσίες γραφείων γνωριμίας ή συνοικεσίων/96.09.19.06

-Υπηρεσίες δερματοστιξίας (τατουάζ)/96.09.19.09

-Υπηρεσίες τρυπήματος δέρματος του σώματος (piercing)/96.09.19.17

-Καταστήματα οπτικών και καταστημάτων πώλησης ακουστικών βαρηκοΐας

-Καταστήματα λιανικού εμπορίου που λειτουργούν με συμφωνίες συνεργασίας όλων των καταστημάτων λιανικού εμπορίου τύπου «κατάστημα εντός καταστήματος» (shops in a shop)

-Καταστήματα λιανικού και χονδρικού εμπορίου τύπου (do it yourself and home improvement) που πωλούν βιομηχανικά είδη (χρώματα, σιδερικά, ξυλουργικά, ηλεκτρολογικά, έπιπλα, υγιεινής, κήπου, εργαλείων, διακόσμησης κ.λπ.)

Στις δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων και κέντρων αισθητικής/96.02 εξαιρείται η χρήση μη ιατρικής μάσκας από τον πελάτη, όταν πραγματοποιείται τοπική περιποίηση στο πρόσωπο.

Η υποχρέωση μάσκας ισχύει ακόμα για:

Μεμονωμένες επιχειρήσεις/καταστήματα με οριοθετημένο ή μη οριοθετημένο χώρο έκθεσης, εντός εμπορικών κέντρων (malls), εκπτωτικών χωριών και εκπτωτικών καταστημάτων (outlets)

Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων/92.00

Επιχειρήσεις τροφίμων όπως υπεραγορές (σούπερ μάρκετ), παντοπωλεία, ιχθυοπωλεία, φούρνοι, ζαχαροπλαστεία, κρεοπωλεία κλπ

Φαρμακεία

Χώροι γραφείων (δημοσίων υπηρεσιών και ιδιωτικών επιχειρήσεων) όταν υπάρχει επαφή με το κοινό

Ανελκυστήρες

Τα πρόστιμα

Στην περίπτωση εργαζομένων που δεν τηρούν τους κανόνες της παρ. 1, επιβάλλεται στην επιχείρηση για κάθε παράβαση, διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ.

Στα φυσικά πρόσωπα (καταναλωτές, κοινό/πελάτες) που δεν τηρούν τους κανόνες της παρ. 1 επιβάλλεται για κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ.

Οι ειδικότεροι κανόνες που προβλέπονται ως προς την υποχρέωση χρήσης μάσκας στην υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 47421/25.7.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 3099) δεν θίγονται από την εφαρμογή της παρούσας.

Ως προς τις αρμόδιες αρχές ελέγχου και επιβολής κυρώσεων, τις διαδικασίες ελέγχου και την πιστοποίηση των παραβάσεων, την επιβολή, βεβαίωση και είσπραξη προστίμων, καθώς και την αρμόδια αρχή για την ενημέρωση του κοινού εφαρμόζονται τα άρθρα 23 έως και 26 και 28 της υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 47421/25.7.2020 κοινής υπουργικής απόφασης.

Μάσκες και στο Δημόσιο

Την υποχρεωτική χρήση μάσκας για όλους τους υπαλλήλους του δημοσίου τομέα που έρχονται σε επαφή με το κοινό, υποχρέωση που αφορά τόσο το προσωπικό όσο και το κοινό που προσέρχεται για εξυπηρέτηση, προβλέπει εγκύκλιος που εξέδωσε ο υπουργός Εσωτερικών, Τάκης Θεοδωρικάκος, σε εφαρμογή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης που εκδόθηκε κατόπιν εισήγησης της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού και στο πλαίσιο λήψης μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του ιού.

Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο: «η υποχρέωση χρήσης μη ιατρικής μάσκας αφορά χώρους γραφείων δημοσίων υπηρεσιών όταν υπάρχει επαφή με το κοινό και αφορά τόσο το προσωπικό όσο και το κοινό που προσέρχεται για εξυπηρέτηση».

Υπενθυμίζεται ότι, όπως προβλέπει προηγούμενη υπουργική απόφαση «οι δημόσιες υπηρεσίες τελούν σε πλήρη λειτουργία. Η εξυπηρέτηση του κοινού γίνεται κατά προτίμηση, αλλά όχι αποκλειστικά, κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού. Με ευθύνη του οικείου Προϊσταμένου τηρείται ελάχιστη απόσταση ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των υπαλλήλων και μεταξύ των υπαλλήλων και των πολιτών».

Στην εγκύκλιο επισημαίνεται ότι: «Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει τόσο εκ μέρους των αρμοδίων Υπηρεσιών όσο και εκ μέρους των ίδιων των υπαλλήλων στο σύνολό τους να λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα προστασίας στο πλαίσιο διασφάλισης της δημόσιας υγείας, όπως αυτά έχουν αναλυτικά καταγραφεί σε προηγούμενες σχετικές εγκυκλίους της Υπηρεσίας μας (Κεφάλαιο Γ΄ της αριθ. α’ σχετικής εγκυκλίου και Κεφάλαιο Δ’ της αρ. η’ σχετ. εγκυκλίου).»

» Στο πλαίσιο αυτό συνιστάται στους υπαλλήλους να κάνουν προαιρετικά χρήση μη ιατρικής μάσκας, ακόμη και σε περιπτώσεις όπου αυτή δεν προβλέπεται ως υποχρεωτική, για παράδειγμα σε περιπτώσεις όπου στο χώρο εργασίας παρατηρείται συγχρωτισμός και συνωστισμός ή δεν τηρείται η ως άνω προβλεπόμενη ελάχιστη απόσταση».

Υπάλληλοι που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου

Ειδικά για τους υπαλλήλους που ανήκουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου και έχουν ως αντικείμενο την εξυπηρέτηση κοινού, θα πρέπει να εξασφαλιστεί σε κάθε περίπτωση η απασχόλησή τους σε θέσεις εργασίας back office, ώστε να αποφεύγεται η απευθείας έκθεσή τους σε συναλλαγή με τους πολίτες.

Σημειώνεται ακόμη ότι ο υπουργός Εσωτερικών, κ. Τάκης Θεοδωρικάκος, και η Γενική Γραμματέας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του ΥΠΕΣ, κα Βιβή Χαραλαμπογιάννη, απέστειλαν ερώτηση στην Εθνική Επιτροπή Προστασίας της Δημόσιας Υγείας και αναμένουν απάντηση, αναφορικά με το εάν τα επιδημιολογικά δεδομένα για την εξάπλωση του κορωνοϊού στην Ελλάδα επιβάλλουν να παραμείνουν στο σπίτι τους οι υπάλληλοι του Δημοσίου Τομέα που ανήκουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου.