Radio Days: Ο νέος δίσκος της Νάνα Μούσχουρη και οι συγκινητικές στιγμές στην ΕΡΤ

Η νέα κυκλοφορία της Νάνα Μούσχουρη με την ονομασία Radio Days ήταν η αφορμή για να βρεθούμε στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ στην Αγία Παρασκευή και να την ζήσουμε από κοντά, με πολλές εκπλήξεις και παρουσίες, τις οποίες είχαμε πολύ καιρό να δούμε δημόσια.

Η Νάνα Μούσχουρη γεννήθηκε στις 13 Οκτωβρίου 1934 στα Χανιά. Η οικογένεια της Μούσχουρη ζούσε στα Χανιά, όπου ο πατέρας της, Κωνσταντίνος, εργαζόταν ως μηχανικός προβολής ταινιών σε έναν τοπικό κινηματογράφο. Η μητέρα της, Αλίκη Κατσαρού, γεννήθηκε στο Κέντρωμα των Σινιών της Κέρκυρας και εργαζόταν επίσης στον ίδιο κινηματογράφο ως ταξιθέτρια.

Όταν η Νάνα ήταν τριών χρονών, μετακόμισαν από τα Χανιά στην Αθήνα. Στην Κατοχή ο πατέρας της έλαβε ενεργό μέρος στην αντίσταση κατά των Γερμανών κατακτητών.

Τα χρόνια ήταν δύσκολα και οι γονείς της δούλευαν πολύ σκληρά για να μπορούν να ζουν με αξιοπρέπεια τα δύο μικρά κορίτσια της οικογένειας, την Τζένη (Ευγενία) και τη Νάνα.

“Nana Mouskouri Radio Days” – Στην ΕΡΤ η κορυφαία ερμηνεύτρια για την παρουσίαση του νέου άλμπουμ

Πάμε όμως να πιάσουμε όλη την ιστορία από την αρχή της. Την δεκαετία του ’50 η Νανά Μούσχουρη ήταν μία νέα τραγουδίστρια, που άρχιζε την πορεία της στο τραγούδι, κάπως έτσι βρέθηκε στο Ζάππειο, στο τότε στούντιο της ΕΡΤ, εκεί που φυσικά γινόντουσαν όλες οι ζωντανές εκπομπές που άκουγε η Ελλάδα από τα ραδιόφωνα της.

Τότε στο πιάνο καθόταν ο διάσημος μαέστρος Μίμης Πλέσσας παίζοντας ένα τραγούδι και ζητώντας από το κοινό να το αναγνωρίσει. Μία νεαρή γυναίκα πετάχτηκε και αναγνώρισε το «Smoke gets in your eyes». Αυτή η κοπέλα δεν ήταν άλλη από τη Νανά Μούσχουρη. Και τώρα, σήμερα, στις μέρες μας, η Νάνα Μούσχουρη επιστρέφει μετά από τόσα χρόνια για να μας παρουσιάσει τον νέο της δίσκο, με τον Μίμη Πλέσσα, πλέον πολύ μεγάλο σε ηλικία, να έρχεται για να την χαιρετήσει.

Η Νάνα Μούσχουρη, μια από τις διασημότερες και πιο επιτυχημένες τραγουδίστριες, η οποία τίμησε και ταξίδεψε το ελληνικό τραγούδι σε όλο τον κόσμο, επί σχεδόν 70 χρόνια, παρευρέθη στην εκδήλωση, στην οποία παρουσιάστηκε μια συλλογή 24 επιλεγμένων τραγουδιών σε μορφή CD αλλά και συλλεκτικής έκδοσης βινυλίου, με τίτλο «Nana Mouskouri – Radio Days», που θα κυκλοφορήσουν από τη MINOS EMI/UNIVERSAL.

Ανοίγοντας την εκδήλωση, ο πρόεδρος της ΕΡΤ Κωνσταντίνος Ζούλας, απευθυνόμενος στη Νάνα Μούσχουρη, ανέφερε ότι «οι Έλληνες που σας συναντάμε για πρώτη φορά δεν αισθανόμαστε ότι σας πρωτογνωρίζουμε, διότι απλούστατα είστε μέσα μας».

Η Νάνα Μούσχουρη επέστρεψε στο μέρος όπου ξεκίνησε πριν από έξι δεκαετίες την τεράστια καριέρα της. Στο καλά διατηρημένο αρχείο της ΕΡΤ υπήρχαν και υπάρχουν οι πρώτες νεανικές ηχογραφήσεις που είχε πραγματοποιήσει όπου σήμερα παρουσιάστηκαν με την ονομασία «NANA MOUSKOURI Radio Days».

Παίρνοντας τον λόγο ο διευθυντής των μουσικών ραδιοφώνων της ΕΡΤ, Φώτης Απέργης, μίλησε «για το πληγωμένο κορίτσι από το Κουκάκι» που, όπως είπε, «με πολλή αφοσίωση και δουλειά αναδείχθηκε ως η διεθνής φωνή των γνήσιων ποιητών του ελληνικού τραγουδιού, αλλά και των κορυφαίων ξένων συνθετών».

«Και αν η διεθνής δισκογραφική αγορά είχε απαιτήσεις- σημείωσε ο ίδιος-, η Μούσχουρη είχε τις δικές της απαντήσεις: Έβαλε τα γυαλιά στον κόσμο του lifestyle, απλώς αρνούμενη να βγάλει τα δικά της. Σε κάθε δεκαετία, ο κόσμος άλλαζε. Όμως, η Νάνα Μούσχουρη βρισκόταν πάντα στη σκηνή του ως η φωνή μιας μαγικής παραδοξότητας: της διεθνούς ελληνικότητας».

Η πιο συγκινιτική στιγμή της παρουσίασης ήταν φυσικά όταν ο Μίμης Πλέσσας έφτασε με την γυναίκα του στον χώρο του ραδιομεγάρου και πήρε από τα χέρια της Μούσχουρη τον δίσκο. Ο ίδιος, εμφανώς συγκινημένος, δεν παρευρέθηκε στη παρουσίαση λόγω της ηλικίας του.

Ο νέος δίσκος, θα περιλαμβάνει ανέκδοτες ηχογραφήσεις από τη νεανική της ηλικία! Ήταν στις αρχές της δεκαετίας του 1960, λίγο πριν φύγει από την Ελλάδα για να κάνει σπουδαία καριέρα στο εξωτερικό, όπου η Νάνα Μούσχουρη είχε ήδη ηχογραφήσει μια σειρά τραγουδιών στο Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας, με την Ορχήστρα Ελαφράς Μουσικής του Ε.Ι.Ρ.