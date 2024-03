Πέθανε ο ηθοποιός Λούις Γκόσετ Τζούνιορ στην ηλικία των 87

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός, Λούις Γκόσετ Τζούνιορ, γνωστός μεταξύ άλλων, για τις ταινίες «Ιπτάμενος και τζέντλεμαν» και «Iron Eagle», έφυγε από τη ζωή στα 87 του χρόνια.

Η είδηση του θανάτου έγινε γνωστή από την κόρη του, αλλά ακόμα δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα τα αίτια.

«Με βαθιά μας λύπη επιβεβαιώνουμε ότι ο αγαπημένος μας πατέρας πέθανε σήμερα το πρωί. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους για τα συλλυπητήριά τους αυτή τη στιγμή. Παρακαλώ σεβαστείτε την ιδιωτική ζωή της οικογένειας κατά τη διάρκεια αυτής της δύσκολης στιγμής», έγραφε η δήλωση της οικογένειας, την οποία κοινοποίησε στενός συνεργάτης του ηθοποιού.

Oscar, Golden Globe, and Emmy winning actor Louis Gossett Jr. has sadly passed away at the age of 87.

He was the first Black man to win Best Supporting Actor at the Academy Awards for his performance in An Officer and a Gentleman.

Rest in peace. pic.twitter.com/x6uKUJSM3d

