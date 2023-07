«Είναι ένας άνδρας συνηθισμένος να γίνεται το δικό του», είπε ο εισαγγελέας για τον Κέβιν Σπέισι στις τελικές αγορεύσεις

Η δίκη του Κέβιν Σπέισι για σεξουαλική επίθεση στο Λονδίνο πλησιάζει στο τέλος της.

Μετά από τέσσερις ολόκληρες εβδομάδες στο εδώλιο, ο Σπέισι παρακολούθησε την Κριστίν Άγκνιου ΚΚ, την συνήγορο της κατηγορούσας αρχής, να εκφωνεί τις τελικές της δηλώσεις στους ενόρκους το απόγευμα της Τετάρτης.

Περιστασιακά ο Σπέισι έγνεψε ή κούνησε το κεφάλι του καθώς εκείνη εκφωνούσε την ομιλία της.

Τα φερόμενα ως θύματα, είπε η Άγκνιου στους ενόρκους, είναι «τέσσερις άγνωστοι μεταξύ τους άνδρες, ο καθένας από τους οποίους έκανε μια σειρά από ισχυρισμούς εναντίον ενός άλλου άνδρα». Αλλά είπε ότι αυτή δεν είναι απλώς μια υπόθεση που στηρίζεται «στη δύναμη των αριθμών».

«Τέσσερις διαφορετικοί άνδρες που είπαν σε φίλους και συγγενείς τι τους συνέβη, στη συνέχεια το είπαν στην αστυνομία και στη συνέχεια ήρθαν στο δικαστήριο για να διηγηθούν τις ιστορίες τους», πρόσθεσε.

Kevin Spacey Is a Man ‘Used to Getting His Own Way,’ Prosecutor Claims in Closing Arguments https://t.co/YidLVZ8Dny

— Variety (@Variety) July 19, 2023