Ανεμοστρόβιλος ισοπέδωσε το εργοστάσιο της Pfizer στη Βόρεια Καρολίνα - Κατέστρεψε 50.000 παλέτες με φάρμακα

Ενας ανεμοστρόβιλος στη Βόρεια Καρολίνα στις ΗΠΑ κατέστρεψε εργοστάσιο της Pfizer στο οποίο βρίσκονταν τόνοι φαρμακευτικού υλικού.

Όπως αναφέρουν τα Αμερικανικά ΜΜΕ και η Daily Mail, η οροφή του εργοστασίου διαλύθηκε από έναν ανεμοστρόβιλο κατηγορίας 3, με αποτέλεσμα να καταστρέψει 50.000 παλέτες φαρμακευτικού υλικού το οποίο αχρηστεύτηκε. Αποτέλεσμα είναι να αναμένεται σύντομα σοβαρό πρόβλημα με αποθηκευτικό φαρμακευτικό υλικό σε πολλές περιοχές.

Το εργοστάσιο βρίσκεται στην περιοχή Ρόκι Μάουντ και ο τυφώνας έριξε μεγάλο μέρος της οροφής, το οποίο διέλυσε ότι υπήρχε μέσα στο εργοστάσιο.

Φαρμακευτικό υλικό για αναισθησία, αλλά και ενέσιμο υλικό το οποίο θα μεταφερόταν σε νοσοκομεία της χώρας, καταστράφηκε και τις επόμενες ημέρες θα υπάρχει σοβαρή έλλειψη σε αυτά.

Σε ανακοίνωσή της η Pfizer αναφέρει πως οι εργαζόμενοι στο εργοστάσιο φυγαδεύτηκαν και είναι ασφαλείς, χωρίς να έχει υπάρξει σοβαρός τραυματισμός. «Κάνουμε καταμέτρηση της ζημιάς και το πόσο θα επηρεάσει την παραγωγή» προσθέτουν.

🚨 BREAKING NEWS: A Pfizer Warehouse Full of Covid Vaccines Was Just DESTROYED BY A TORNADO in North Carolina ⚠️ pic.twitter.com/BiyLw65OaV

— Matt Wallace (@MattWallace888) July 19, 2023