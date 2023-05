Όλα όσα συνέβησαν στον τελικό της Eurovision - Μεγάλη νικήτρια η Σουηδία, η εμφάνιση που της χάρισε την πρωτιά

Χωρίς ιδιαίτερες εκπλήξεις πραγματοποιήθηκε το βράδυ του Σαββάτου 14 Μαΐου, ο τελικός της Eurovision 2023, καθώς νικήτρια αναδείχθηκε η Σουηδία, ένα από τα φαβορί του διαγωνισμού.

Ήταν μια εντυπωσιακή βραδιά στο Liverpool Arena στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η Loreen με το τραγούδι της «Tattoo» εκτοξεύτηκε στην κορυφή, κατακτώντας τις καρδιές των Ευρωπαίων, καθώς συγκέντρωσε 583 πόντους.

Μετά την ανακοίνωση των βαθμολογιών της κριτικής επιτροπής, η συμμετοχή της Σουηδίας ήταν στην κορυφή της ομάδας με 340 βαθμούς, με το Ισραήλ και την Ιταλία πίσω με 177 και 176 βαθμούς αντίστοιχα. Αλλά όπως όλοι γνωρίζουμε, αυτό ήταν μόνο το ήμισυ της ιστορίας!

Μετά από μια γεμάτη ένταση ανακοίνωση της ψηφοφορίας του κοινού, αποκαλύφθηκε ότι το Tattoo έλαβε αρκετούς πόντους για να κερδίσει τη νίκη! Η Σουηδία συγκέντρωσε συνολικά 583 βαθμούς, με τη Φινλανδία να τερματίζει στη δεύτερη θέση με 526 βαθμούς.

Ο Käärijä της Φινλανδίας ήρθε δεύτερος με το τραγούδι του “Cha Cha Cha”, το οποίο βγήκε πρώτο στην ψηφοφορία του κοινού, με το Ισραήλ, την Ιταλία και τη Νορβηγία να συμπληρώνουν την πεντάδα.

Eurovision 2023: Η Σουηδία ισοφαρίζει το ρεκόρ της Ιρλανδίας

Αυτή είναι η 7η νίκη της χώρας, πράγμα που σημαίνει ότι η Σουηδία τώρα ισοδυναμεί με την Ιρλανδία για τις περισσότερες νίκες στο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision όλων των εποχών.

Η Loreen σημείωσε στην πραγματικότητα δύο από αυτές τις 7 νίκες για τη Σουηδία. Το 2012 κέρδισε τον Διαγωνισμό στο Μπακού με το τραγούδι Euphoria. Η Loreen γίνεται ο δεύτερος καλλιτέχνης στην ιστορία που κέρδισε δύο φορές τον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision, αφού ο Johnny Logan έκανε το νταμπλ για την Ιρλανδία τη δεκαετία του ’80.

Από τη νίκη της στη Eurovision και την κυκλοφορία του πρωτοποριακού άλμπουμ της «Heal», και τα δύο το 2012, η Loreen έχει μαγέψει το κοινό με τη φωνή της, τη μοναδική καλλιτεχνική της έκφραση και τους σαγηνευτικούς στίχους της.

Στη δεκαετία από τον Διαγωνισμό του Μπακού, η Loreen συνέχισε να αναπτύσσεται καλλιτεχνικά, εξερευνώντας νέους τρόπους έκφρασης της δημιουργικότητάς της. Από την κυκλοφορία της σουηδικής μουσικής για πρώτη φορά, μέχρι το ντεμπούτο της ως ηθοποιός στην κινηματογραφική μεταφορά του Vinterviken.

Πέρυσι, η τραγουδίστρια επέστρεψε στην ηλεκτρισμένη ποπ, κυκλοφορώντας το κομμάτι Neon Lights – ένα τραγούδι για μια σύγχρονη Joan of Arc. Η Loreen θέλει να συνεχίσει να χρησιμοποιεί τη μουσική για να προκαλεί το κοινό της με μηνύματα ένταξης και εκπροσώπησης.

Eurovision 2023: Η εμφάνιση της Κύπρου με τον Άντριου Λάμπρου που ξεσήκωσε τη Λίβερπουλ Αρένα

Στον μεγάλο τελικό της Eurovision, διαγωνίστηκε και η Κύπρος, με τον Άντριου Λάμπρου, ο οποίος εμφανίστηκε στη σκηνή σε μια ερμηνεία που ξεσήκωσε και κέρδισε τις εντυπώσεις, καταλαμβάνοντας τη 12η θέση.

Eurovision 20023: Εκτός τελικού η Ελλάδα

Σημειώνεται ότι Ελλάδα ήταν απούσα από τον χθεσινό τελικό της Eurovision, καθώς η συμμετοχή της χώρας μας με τον Victor Vernicos και το τραγούδι What they say, που διαγωνίστηκε στον Β’ Ημιτελικό, δεν κατάφερε να προκριθεί.

Η Κέιτ Μίντλετον σε εμφάνιση-έκπληξη στον τελικό της Eurovision 2023

Μια εμφάνιση-έκπληξη στον τελικό της Eurovision 2023 έκανε η Πριγκίπισσα της Ουαλίας, Κέιτ Μίντλετον.

Η σύζυγος του πρίγκιπα Ουίλιαμ άνοιξε με εντυπωσιακό τρόπο τον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision με μια ερμηνεία στο πιάνο σε ένα αφιέρωμα στην Ουκρανία. Η Κέιτ εξέπληξε ένα παγκόσμιο ακροατήριο που υπολογίζεται σε 160 εκατομμύρια, καθώς έπαιξε πιάνο μαζί με τους περσινούς νικητές της Ουκρανίας, την Kalush Orchestra.

Η τελική κατάταξη των χωρών στη Eurovision 2023: