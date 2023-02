Οι υποψήφιες ταινίες για τα Βραβεία Ίρις 2023 της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου

Ενενήντα δύο συνολικά ταινίες κατατέθηκαν ως συμμετοχές στα 14α Βραβεία Ίρις της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου (ΕΑΚ).

Η διαδικασία ανάδειξης των υποψηφιοτήτων θα ξεκινήσει σύντομα και τα μέλη της ΕΑΚ θα δουν τις ταινίες και θα επιλέξουν τις υποψηφιότητες για τα 22 βραβεία που θα απονεμηθούν.

Ειδικότερα, φέτος κατατέθηκαν 13 μεγάλου μήκους ταινίες μυθοπλασίας, 17 μεγάλου μήκους ντοκιμαντέρ, 3 μεγάλου μήκους ελληνικής μειοψηφικής συμπαραγωγής, 31 μικρού μήκους μυθοπλασίας, 7 μικρού μήκους ντοκιμαντέρ, 6 μικρού μήκους animation και 15 σπουδαστικές μικρού μήκους. Την ανάδειξη των υποψηφιοτήτων όλων των κατηγοριών θα ακολουθήσει η τελική ψηφοφορία των μελών της ΕΑΚ, και οι βραβευμένοι θα ανακοινωθούν στην τελετή των Βραβείων Ίρις λεπτομέρειες για την οποία θα ανακοινωθούν σύντομα.

Οι ταινίες που συμμετέχουν στα φετινά Βραβεία Ίρις είναι:

Μεγάλου Μήκους Μυθοπλασίας

Άκουσε με, της Μαρίας Ντούζα

Εκεί που Ζούμε, του Σωτήρη Γκορίτσα

Ησυχία 6-9, του Χρήστου Πασσαλή

Καθαρτήριο, του Βασίλη Μαζωμένου

Με Αξιοπρέπεια, του Δημήτρη Κατσιμίρη

Μια μέρα στη Σαγκάη, του Βασίλη Ξηρού

Μια νύχτα στο Θέατρο, του Σωτήρη Σταμάτη

Μπάσταρδα, του Νίκου Πάστρα

Πίσω από τις Θημωνιές, της Ασημίνας Προέδρου

Φαντάσματα της Επανάστασης, του Θάνου Αναστόπουλου

Black Stone, του Σπύρου Ιακωβίδη

Broadway, του Χρήστου Μασσαλά

Dodo του Πάνου, Χ. Κούτρα

Μεγάλου Μήκους Ντοκιμαντέρ

Αποχαιρετισμός: Η μνήμη του τόπου, του Σταύρου Ψυλλάκη

Οι Γάμοι της Τήλου του Παναγιώτη Ευαγγελίδη

Θόδωρος Αγγελόπουλος – Νίκος Παναγιωτόπουλος: Ο καθένας και η μουσική του, των Αντώνη Κόκκινου και Γιάννη Σολδάτου

Ο Καραγκιοζοπαίχτης της Νιόν, της Ιρίνα Μπόικο

Λιτή Αφθονία, των Φραντζέσκας Ρωμάνου και Γιώργου και Σαβόγλου

Οι Μαθητές του Ουμπέρτο Πρίμο, της Αλεξάνδρας Μαϊολέτι

Μαλάνας: Η ανείπωτη ιστορία του Αλέξανδρου, της Ελένης Βλάσση

Ο Παππούς μου ο Παπαφλέσσας, της Κλεώνης Φλέσσα

Η Πόλη και η Πόλη, των Χρήστου Πασσαλή και Σύλλα Τζουμέρκα

Τα Ρόδια του Ναγκόρνο Καραμπάχ, του Θωμά Σιδέρη

Το Στοίχημα, της Μαρίας Λεωνίδα

Τέλος Χρόνου, του Λουκά Παλαιοκρασά

Χειροπαλαιστής, του Γιώργου Γούση

Arcadia 1900, Champagne D’Orient, του Κώστα Σπυρόπουλου

Into the Land of Ice and Fire, της Δήμητρας Ζήρου

The Greek Bar Jacket, της Μαριάννας Οικονόμου

The Other Half, του Γιώργου Μουτάφη

Ελληνικής Μειοψηφικής Συμπαραγωγής

Προς τον Βορρά, του Mihai Mincan (Studio Bauhaus)

Μέρες Ξηρασίας, του Εμίν Αλπέρ (Horsefly)

Kerr, του Tayfun Pirsemoglou (Bad Crowd)

Μικρού Μήκους Μυθοπλασίας

11:20, του Δημήτρη Νάκου

Γιάμα, του Ανδρέα Βακαλιού

Εν τη κιβωτώ ή όλα εκείνα που χάνονται, της Νοεμής Βασιλειάδου

Ευτοπία, του Οδυσσέα Σπυρόπουλου

Ο Ήλιος Ενέχυρο, του Χρύσανθου Μαργώνη

Στο Θρόνο του Ξέρξη, της Εύης Καλογηροπούλου

Ιππόκαμπος, του Βασίλη Δημόπουλου

Καλοκαιρινό Αεράκι, του Αλέξανδρου Ρέλλου

Ο Καλύτερος, του Ηλία Δούλη

Κάκτος, του Δημήτρη Ζούρα

Το Καπρί, του Κωνσταντίνου Τσιόδουλου

Μάγμα, της Λίας Τσάλτα

Να τους Διαβάσω Ποιήματα, του Αλέξη Χατζηγιάννη

Όχι Αύριο, της Αμέρισσας Μπάστα

Παπαρούνες και Πάπιες, της Χρηστίνας Καλλιρρόης Γαρμπή

Το Πέταγμα του Πιγκουίνου, της Στέλλας Σερέφογλου

Συνεχίζω, του Αντώνη Ρενιέρη

Τελευταία Πνοή, του Χάρη Ραφτογιάννη

Τζιτζιπόγκο, του Παύλου Σηφάκη

Η Ψίχα στο Κουκούτσι, του Γιώργου Χρυσανθακόπουλου

5pm Seaside, του Βάλεντιν Στέισκαλ

Airhostess-737, του Θανάση Νεοφώτιστου

Homo Perfectus, της Άλκης Πολίτη

Kiddo, του Μιχάλη Κίμωνα

Meetings, του Κυριάκου Χατζημιχαηλίδη

Memoir of a Veering Storm, της Σοφίας Γεωργοβασίλη

Nothing Holier Than a Dolphin, της Ισαβέλλας Μαργάρα

The Last Journey, του Στηβ Κρικρή

Shooting, του Νίκου Παναγιωτόπουλου

tokakis ή What’s My Name, του Θάνου Τοκάκη

Under the Lake, του Θανάση Τρουμπούκη

Μικρού Μήκους Ντοκιμαντέρ

Βούτες, του Τάσου Γκινοσάτη

Δωμάτια με Θέα, των Νικόλα Παπαδημητρίου και Νικολέτας Παράσχη

Έλευσις, του Τάκη Μπαρδάκου

Ιωάννης Τράγγαλος του Δημητρίου, του Δημήτρη Τράγγαλου

Μνήμη με Ουρά, του Δημήτρη Ινδαρέ

Το Σπίτι με τις Ροδιές, των Ειρήνης Βαχλιώτη και Παναγιώτη Κλειδαρά

IODINE: Η Ελλάδα στα Ερείπια του Μεσολογγίου, του Ορφέα Περετζή

Μικρού Μήκους Animation

Θερμή Αγκαλιά Μέσα στο Μπλε, του ‘Αγγελου Σπάρταλη

Μια Νύχτα στο Νεκροταφείο, του Στέλιου Πολυχρονάκη

Ροζ Βουνό, του Thomas Künstler

Ο Σούπερ Ήρωας Σύζυγος μου, της Αλεξάνδρας Ταγκαλή

Cat Postale, του Ζαχαρία Μαυροειδή

Travel Bugs, του Φωκίωνα Ξένου