Ο Λίαμ Νίσον έφτασε τις 100 ταινίες και δηλώνει πως δεν ήθελε ποτέ να παίξει στον κινηματογράφο

Ο Λίαμ Νίσον έχει εκπαιδεύσει Τζεντάι, πολέμησε εναντίον του Μπάτμαν, ηγήθηκε επαναστάσεων, κυνήγησε απαγωγείς και πολέμησε αμέτρητους κακοποιούς.

Tώρα, με την κυκλοφορία του συναρπαστικού νουάρ θρίλερ του Neil Jordan, Marlowe, ο Ιρλανδός ηθοποιός έφτασε σε ένα εντυπωσιακό προσωπικό ρεκόρ, συμμετέχοντας στην 100η ταινία του.

«Ειλικρινά, αισθάνομαι γέρος και απίστευτα τυχερός», είπε ο 70χρονος ηθοποιός μιλώντας στο Vanity Fair κατά τη διάρκεια μιας ειδικής προβολής του Marlowe στη Νέα Υόρκη το απόγευμα της Τετάρτης.

«Ήμουν τυχερός. Δεν το ξεχνάω ποτέ αυτό. Ξέρω επίσης ότι δημιούργησα τη δική μου τύχη», είπε.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο ηθοποιός αποκάλυψε ότι δεν είχε σκεφτεί ποτέ το ενδεχόμενο να κάνει κινηματογραφική καριέρα στα πρώτα του χρόνια ως στο καλλιτεχνικό στερέωμα.

«Η φιλοδοξία μου, αν μπορώ να πω ότι είχα, ήταν να συμμετάσχω στο Εθνικό Θέατρο της Βρετανίας», εξηγεί και προσθέτει πως η ταινία το Excalibur το 1981 τον μύησε τελικά στην κινηματογραφική μαγεία.

«Υπήρχαν γυαλιστερές στολές από πανοπλίες, άλογα και ξιφομαχίες», θυμάται. «Ήταν παράδεισος και αυτό με συνεπήρε»

Ο Λίαμ Νίσον φαίνεται πάντως ότι δεν έχει πρόθεση να επαναλάβει τον ρόλο του ως δάσκαλος Τζεντάι Κουάι-Γκον Τζιν σε τηλεοπτική spinoff σειρά του Star Wars σύντομα.

Κατά τη διάρκεια πρόσφατης εμφάνισής του στο «Watch What Happens Live with Andy Cohen», ο Λίαμ Νίσον επέκρινε τη στρατηγική επέκτασης του franchise Star Wars υποστηρίζοντας ότι το αποδυναμώνει.

«Όχι, δεν ενδιαφέρομαι», είπε ο ηθοποιός από τη Βόρεια Ιρλανδία, όταν ρωτήθηκε αν ενδιαφέρεται να συμμετάσχει σε spinoff σειρά για τη Disney+.

«Υπάρχουν τόσα πολλά spinoffs του Star Wars. Το αποδυναμώνουν και αφαιρούν το μυστήριο και τη μαγεία με έναν περίεργο τρόπο», εκτίμησε.

Μιλώντας για την εμφάνιση-έκπληξη που έκανε στο τέλος της σειράς «Obi-Wan Kenobi», ο Λίαμ Νίσον είπε ότι ήταν «ωραίο» που επανέλαβε τον ρόλο και πρωταγωνίστησε στο πλευρό του Γιούαν ΜακΓκρέγκορ μετά από πάνω από δύο δεκαετίες. «Ήταν ωραίο που συνεργάστηκα με τον Γιούαν μετά από 24 χρόνια» τόνισε.