The Witcher: Αντιδράσεις για το «τέλος» του Henry Cavill

Αντιδράσεις έχει προκαλέσει η αλλαγή του πρωταγωνιστή της σειράς «The Witcher».

Οι θαυμαστές του «The Witcher» δεν «δέχονται» το γεγονός ότι ο Χένρι Καβίλ, αποχωρεί από τον ρόλο του Γητευτή, παραδίδοντας τη σκυτάλη στον Λίαμ Χέμσγουορθ.

Αρχικά, η είδηση έγινε αρχικά γνωστή από τον επίσημο λογαριασμό της σειράς στο Twitter. «Είναι επίσημο. Το “Witcher” επιστρέφει με την 4η σεζόν και ο Χένρι Καβίλ θα παραδώσει τα ξίφη του στον Λίαμ Χέσμγουορθ ως νέος Geralt of Rivia μετά την 3η σεζόν. Καλώς ήρθες στην οικογένεια του Witcher, Λίαμ», γράφει η ανακοίνωση.

It’s official: The Witcher is returning for Season 4, and Henry Cavill will be handing his swords to Liam Hemsworth as the new Geralt of Rivia after Season 3. Welcome to the Witcher family, @LiamHemsworth!

Read more: https://t.co/ABQMdqkzXX pic.twitter.com/xyIaRBbiRT

— The Witcher (@witchernetflix) October 29, 2022