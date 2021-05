Καλοκαιρινό πρόγραμμα επαναλειτουργίας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής

H Εθνική Λυρική Σκηνή, στο πλαίσιο της επαναλειτουργίας των ζωντανών θεαμάτων σε ανοιχτούς χώρους και βάσει των υγειονομικών πρωτοκόλλων, ανακοινώνει το επικαιροποιημένο πρόγραμμα Ιουνίου, Ιουλίου, Σεπτεμβρίου 2021. Το πρόγραμμα υλοποιείται με τη δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) για τη στήριξη της καλλιτεχνικής εξωστρέφειας της ΕΛΣ και τη δημιουργία του επετειακού της προγράμματος για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση του 1821.

Στις 20 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί η συναυλία Ύμνος εις την Ελευθερίαν στον αύλειο χώρο του Μητροπολιτικού Ναού Αθηνών.

στον αύλειο χώρο του Μητροπολιτικού Ναού Αθηνών. Στις 6, 8, 13 Ιουλίου θα παρουσιαστεί η παραγωγή της Εναλλακτικής Σκηνής Περιηγητικά του Κωνσταντίνου Χατζή στο Νομισματικό Μουσείο, το Μουσείο της Πόλεως των Αθηνών – Αρχοντικό Δεκόζη Βούρου και στον Κήπο των Ελλήνων Αρχαιολόγων.

του Κωνσταντίνου Χατζή στο Νομισματικό Μουσείο, το Μουσείο της Πόλεως των Αθηνών – Αρχοντικό Δεκόζη Βούρου και στον Κήπο των Ελλήνων Αρχαιολόγων. Στις 8, 9, 10, 11 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί η εγκατάσταση της Εναλλακτικής Σκηνής Η πόλη και η πόλη στα Πανοραμικά Σκαλιά του ΚΠΙΣΝ.

στα Πανοραμικά Σκαλιά του ΚΠΙΣΝ. Στις 25, 27, 29 Ιουλίου στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών, το Μπαλέτο της ΕΛΣ θα παρουσιάσει την παράσταση Χορός με τη σκιά μου σε μουσική Μάνου Χατζιδάκι και χορογραφία Κωνσταντίνου Ρήγου.

θα παρουσιάσει την παράσταση σε μουσική Μάνου Χατζιδάκι και χορογραφία Κωνσταντίνου Ρήγου. Στις 13 Σεπτεμβρίου ο κορυφαίος τενόρος Γιόνας Κάουφμαν θα δώσει για πρώτη φορά ρεσιτάλ στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού, με χορηγό τη ROLEX.

θα δώσει για πρώτη φορά ρεσιτάλ στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού, με χορηγό τη ROLEX. Στις 24, 25, 26, 28 και 29 Σεπτεμβρίου, η εμβληματική καλλιτέχνις Μαρίνα Αμπράμοβιτς θα παρουσιάσει στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος την περφόρμανς Οι επτά θάνατοι της Μαρίας Κάλλας.

Σημειώνεται ότι οι προγραμματισμένες για το Ηρώδειο παραγωγές Ριγολέττος και Τόσκα, η συναυλία Τραγούδια του Αγώνα του Μίκη Θεοδωράκη, η παρουσίαση του προγράμματος της ΕΛΣ και του ΝΕΟΝ The Artist on the Composer –τα οποία υλοποιούνται με δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ)–, καθώς και ο Διαγωνισμός Σύνθεσης Λυρικού Τραγουδιού με θέμα «1821, Ελληνική Επανάσταση και μελοποιημένη ποίηση» σε συνδιοργάνωση με την Ένωση Ελλήνων Μουσουργών, μεταφέρονται για τη σεζόν 2021/22.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΥΝΙΟΥ, ΙΟΥΛΙΟΥ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021

Συναυλία

Ύμνος εις την Ελευθερίαν

20 Ιουνίου 2021

Ώρα έναρξης: 20.30

Αύλειος χώρος Μητροπολιτικού Ναού Αθηνών

Στο πλαίσιο του εορτασμού των 200 ετών από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης

Μουσική διεύθυνση: Ηλίας Βουδούρης

Χοράρχης: Κωνσταντίνος Αγγελίδης

Με την Ορχήστρα, τη Χορωδία της ΕΛΣ και τον Βυζαντινό Χορό του Ιδρύματος Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών

Η παραγωγή υλοποιείται με τη στήριξη της δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) [www.SNF.org] για τη δημιουργία του επετειακού προγράμματος της Εθνικής Λυρικής Σκηνής για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση του 1821.

Στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση του 1821 και σε συνεργασία με τον Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών, η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζει τη συναυλία με τίτλο Ύμνος εις την Ελευθερίαν την Κυριακή 20 Ιουνίου στις 20.30 στον αύλειο χώρο του Μητροπολιτικού Ναού Αθηνών.

Η Ορχήστρα και η Χορωδία της Εθνικής Λυρικής Σκηνής υπό τη διεύθυνση του Ηλία Βουδούρη θα ερμηνεύσουν αποσπάσματα από το έργο του Νικόλαου Μάντζαρου Ύμνος εις την Ελευθερίαν σε ποίηση Διονυσίου Σολωμού, καθώς και μέρος από τους 36 Ελληνικούς χορούς του Νίκου Σκαλκώτα.

Ο Βυζαντινός Χορός του Ιδρύματος Μουσικής Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών σε μουσική διεύθυνση του πρωτοψάλτη και δασκάλου της ψαλτικής τέχνης Κωνσταντίνου Αγγελίδη θα αποδώσει βυζαντινούς εκκλησιαστικούς ύμνους αφιερωμένους στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, στους αγίους νεομάρτυρες Πατριάρχη Γρηγόριο Ε΄, Κοσμά τον Αιτωλό, Χρυσόστομο Σμύρνης, Φιλοθέη την Αθηναία και στον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο.

Είσοδος μόνο με προσκλήσεις.

Μέγας Δωρητής ΕΛΣ & Δωρητής επετειακού προγράμματος 2021 Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Πρώτη παρουσίαση / Ανάθεση της Εναλλακτικής Σκηνής της ΕΛΣ

Κύκλος «Η Επανάσταση με τα μάτια των άλλων»

Περιηγητικά

Τρεις μουσικές αφηγήσεις ξένων περιηγητών στην Ελληνική Επανάσταση

6, 8, 13 Ιουλίου 2021

Εις δόξαν

Γάλλος φιλέλληνας στρατιωτικός

Νομισματικό Μουσείο | 6 Ιουλίου 2021 | Ώρα έναρξης: 19.30

Ερμηνεύει η Αγλαΐα Παππά

Εις θάνατον

Αμερικανός φιλέλληνας γιατρός

Μουσείο της Πόλεως των Αθηνών – Αρχοντικό Δεκόζη Βούρου | 8 Ιουλίου 2021 | Ώρα έναρξης: 19.30

Ερμηνεύει η Ρουμπίνη Βασιλακοπούλου

Εις διχασμόν

Γάλλοι, Αμερικανοί, Άγγλοι φιλέλληνες διπλωμάτες

Κήπος Ελλήνων Αρχαιολόγων | 13 Ιουλίου 2021 | Ώρα έναρξης: 19.30

Ερμηνεύουν: Αγλαΐα Παππά, Αντιγόνη Καράλη, Νίκος Μέλλος, Χρήστος Ντούλας

Κείμενο, σκηνοθεσία: Κωνσταντίνος Χατζής

Έρευνα: Στέλλα Παπακωνσταντίνου / Δραματουργική επεξεργασία: Αντιγόνη Καράλη / Κοστούμια: Ιωάννα Τσάμη / Πρωτότυπη μουσική, μουσικές προσαρμογές: Γιώργος Ταμιωλάκης

Συμμετέχει το μουσικό σύνολο Sibílima: Στέλιος Παπαναστάσης (βιόλα), Λευτέρης Ανδριώτης (κρητική λύρα), Γιώργος Ταμιωλάκης (βιολοντσέλο)

Η παραγωγή υλοποιείται με τη στήριξη της δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) [www.SNF.org] για τη δημιουργία του επετειακού προγράμματος της Εθνικής Λυρικής Σκηνής για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση του 1821.

Με τις ιδεολογικές του ρίζες, αφενός, στο ενδιαφέρον της Δύσης για την κληρονομιά της κλασικής αρχαιότητας και, αφετέρου, στο φιλελεύθερο αίτημα για εξέγερση απέναντι σε κάθε λογής απολυταρχία που διέτρεχε καθολικά την «εποχή των επαναστάσεων», το κίνημα του φιλελληνισμού σημάδεψε την έναρξη του 19ου αιώνα και συνέβαλε αποφασιστικά στην αίσια έκβαση του αγώνα για τον σχηματισμό του νέου ελληνικού κράτους. Φόρος τιμής της Εναλλακτικής Σκηνής της ΕΛΣ στην ξεχωριστή εκείνη κατηγορία φιλελλήνων που ταξίδεψαν από την Ευρώπη και την Αμερική για να συμπαραταχθούν και να πολεμήσουν με τους εξεγερμένους Έλληνες του 1821, τα Περιηγητικά του σκηνοθέτη Κωνσταντίνου Χατζή λαμβάνουν χώρα σε τρεις εξωθεατρικούς χώρους της Αθήνας με αξιοσημείωτο ιστορικό παρελθόν και επικεντρώνονται σε τρεις συνομοταξίες εθελοντών που διαδραμάτισαν ανεκτίμητο ρόλο στη διάρκεια, αλλά και την επαύριο, της Επανάστασης: στρατιωτικούς, γιατρούς και διπλωμάτες. Το πλούσιο ιστορικό υλικό (επιστολές, χρονικά και απομνημονεύματα) και οι τεχνικές του θεάτρου-ντοκουμέντου συναρμόζονται στο μουσικό υπόβαθρο της σκηνικής μουσικής του Μπετόβεν (και της πιανιστικής μεταγραφής του Φραντς Λιστ) για το έργο Ερείπια των Αθηνών ώστε να υποστηρίξουν μια πολυπρόσωπη αφήγηση που επιχειρεί να φωτίσει πολύπλευρα τόσο τη δημόσια όσο και την ανθρώπινη όψη της φιλελληνικής συνεισφοράς στο εθνικοαπελευθερωτικό κίνημα.

Είσοδος ελεύθερη

Ιδρυτικός Δωρητής Εναλλακτικής Σκηνής & Δωρητής επετειακού προγράμματος 2021 Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Εγκατάσταση – Κινηματογραφική ταινία

Συμπαραγωγή με την εταιρεία παραγωγής Homemade Films

Σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Η πόλη και η πόλη

Χρήστος Πασσαλής, Σύλλας Τζουμέρκας

8, 9, 10, 11 Ιουλίου 2021

Ώρα έναρξης 21.30

Πανοραμικά Σκαλιά – ΚΠΙΣΝ

Στο πλαίσιο του εορτασμού των 200 ετών από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης

Σύλληψη, σενάριο, σκηνοθεσία: Χρήστος Πασσαλής, Σύλλας Τζουμέρκας

Παραγωγός: Μαρία Δρανδάκη

Επιμέλεια: Ορέστης Ανδρεαδάκης

Διεύθυνση φωτογραφίας: Σίμος Σαρκετζής / Μοντάζ: Γιώργος Ζαφείρης / Σκηνικά: Χρήστος Πασσαλής / Σκηνική επιμέλεια εγκατάστασης: Ελίνα Λούκου / Κοστούμια: Μάρλι Αλειφέρη, Βασιλεία Ροζάνα / Ήχος: Νίκος Έξαρχος, Δημήτρης Κανελλόπουλος / Σχεδιασμός μακιγιάζ και κομμώσεων: Εύη Ζαφειροπούλου, Ιουλία Σιγριμή

Ηθοποιοί: Βασίλης Κανάκης, Αλέξανδρος Βαρδαξόγλου, Αγγελική Παπούλια, Αργύρης Ξάφης, Νίκη Παπανδρέου, Βασίλης Καραμπούλας, Θέμις Μπαζάκα, Δανάη Πριμάλη, Μαρία Φιλίνη, Λαέρτης Μαλκότσης, Μιχάλης Κίμωνας,Μαρίσσα Τριανταφυλλίδου, Φριτς Φένε, Γιάκομπ Λέο Σταρκ, Φιντέλ Ταλαμπούκας, Άρης Αρμαγανίδης, Ζωή Σιγαλού, Μαρίνα Σιώτου, Βάσια Μπακάκου, Λεονάρδος Μπατής, Γλυκερία Δήμου, Ανδρέας Σταυρακάκης, Νίκος Χορταριάς

Με την υποστήριξη των MOMus, Claims Conference, EKOME, Ελληνογερμανικού Ταμείου για το Μέλλον, Rosa Luxemburg Stiftung – Office in Greece, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και της Iσραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης, και τη συνεργασία του Δήμου Θεσσαλονίκης, του Δήμου Θερμαϊκού και του Athens Film Office

Η παραγωγή υλοποιείται με τη στήριξη της δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) [www.SNF.org] για τη δημιουργία του επετειακού προγράμματος της Εθνικής Λυρικής Σκηνής για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση του 1821.

Έξι επεισόδια από τη ζωή και τα δεινά που υπέστη η εβραϊκή κοινότητα της Θεσσαλονίκης ενώνονται κινηματογραφικά με την πόλη του σήμερα, δημιουργώντας μια πολυπρόσωπη κινηματογραφική αφήγηση στην οποία δυο πόλεις συνυπάρχουν στο ίδιο πλαίσιο: η πόλη της Θεσσαλονίκης του περασμένου αιώνα και η πόλη της Θεσσαλονίκης όπως είναι τώρα. Μια εγκατάσταση σε συν-σκηνοθεσία των Χρήστου Πασσαλή και Σύλλα Τζουμέρκα, δύο σκηνοθετών που γεννήθηκαν στη Θεσσαλονίκη το 1978 και επιστρέφουν για πρώτη φορά δημιουργικά σ’ αυτή. Ένα κινηματογραφικό εγχείρημα που θαμπώνει τα όρια μεταξύ μυθοπλασίας, ντοκιμαντέρ και ταινίας-δοκιμίου (essay film) και παρουσιάζεται εδώ για πρώτη φορά σε μια αρχική μορφή εικαστικής εγκατάστασης με τρεις οθόνες σε ταυτόχρονη προβολή.

Είσοδος ελεύθερη

Ιδρυτικός Δωρητής Εναλλακτικής Σκηνής & Δωρητής επετειακού προγράμματος 2021

Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Μπαλέτο- Μάνος Χατζιδάκις –Χορός με τη σκιά μου

Χορογραφία, σκηνικό: Κωνσταντίνος Ρήγος

25, 27, 29 Ιουλίου 2021

Ώρα έναρξης: 21.00

Ωδείο Ηρώδου Αττικού

Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών

Κοστούμια: Deux Hommes / Συνεργάτιδα αρχιτέκτονας: Μαίρη Τσαγκάρη / Φωτισμοί: Χρήστος Τζιόγκας / Βίντεο: Βασίλης Κεχαγιάς

Καλλιτεχνική επιμέλεια: Γιώργος Χατζιδάκις

Με τους Α΄ Χορευτές, τους Σολίστ, τους Κορυφαίους και το Corps de ballet της ΕΛΣ

Η παραγωγή υλοποιείται με τη στήριξη της δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) [www.SNF.org] για την ενίσχυση της καλλιτεχνικής εξωστρέφειας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.

Το Μπαλέτο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής επιστρέφει μετά από πολυετή απουσία στη σκηνή του Ωδείου Ηρώδου Αττικού, με την εξαιρετικά επιτυχημένη παραγωγή Χορός με τη σκιά μου, η οποία πρωτοπαρουσιάστηκε στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος της ΕΛΣ στο ΚΠΙΣΝ, τον Νοέμβριο του 2019.

Στον Χορό με τη σκιά μου, ο Διευθυντής του Μπαλέτου της ΕΛΣ Κωνσταντίνος Ρήγος χορογραφεί τέσσερα μοναδικά έργα του σπουδαίου Μάνου Χατζιδάκι για το Μπαλέτο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Στον Κύκλο του C.N.S. η αγριεμένη θάλασσα αποτελεί το σκηνικό για την απώλεια και την οδύνη, στον Καπετάν Μιχάλη ο νυχτερινός υγρός άνεμος του νότου «πέφτει πάνω στις γυναίκες σαν άντρας και πάνω στους άντρες σαν γυναίκα», στο Καταραμένο φίδι η μορφή του Καραγκιόζη στέκει σαν σύμβολο της διαχρονικής λαϊκής τέχνης, ενώ στο Χαμόγελο της Τζοκόντας η Νέα Υόρκη γίνεται το πολυτελές και πολύβουο περιβάλλον για τη μοναξιά και την απόγνωση.

Ο Μάνος Χατζιδάκις έχει ορίσει το τοπίο της ελληνικής μουσικής και του σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού όσο ελάχιστοι. Οι αναζητήσεις του αλλά και οι επιρροές του τον οδήγησαν σε πολλές και διαφορετικές διαδρομές. Δεν θα ήταν υπερβολή να πει κανείς ότι οι καρποί της δημιουργικής του σποράς μπορούν να βρεθούν στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα. Από το τοπίο αυτό εμπνεύστηκε ο Κωνσταντίνος Ρήγος για τη χορογραφία, στην οποία περιηγείται στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα του χατζιδακικού έργου, εντάσσοντας ισάριθμα εμβληματικά έργα σε μια σπονδυλωτή παράσταση. «Τι είναι ο χορός με τη σκιά μου; Ένας χορός με τον εαυτό μου. Μια εξομολόγηση επί σκηνής όλων αυτών που έχω ζήσει και που κουβαλάω για πάντα μέσα μου», σημειώνει ο χορογράφος.

Τιμές εισιτηρίων: 20, 30, 35, 45, 65€

Έναρξης προπώλησης: 25 Ιουνίου 2021

Μέγας Δωρητής ΕΛΣ Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Ρεσιτάλ-Γιόνας Κάουφμαν

13 Σεπτεμβρίου 2021

Ώρα έναρξης: 21.00

Ωδείο Ηρώδου Αττικού

Μουσική διεύθυνση: θ.α.

Με την Ορχήστρα της ΕΛΣ

Η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζει ένα σπουδαίο καλλιτεχνικό γεγονός διεθνούς εμβέλειας. Ο «βασιλιάς των τενόρων», ο σούπερ σταρ της όπερας, ο συγκλονιστικός ερμηνευτής με τη μοναδική φωνή και την απαράμιλλη σκηνική παρουσία έρχεται –στην απόλυτη ακμή της καριέρας του– για ένα μοναδικό ρεσιτάλ για πρώτη φορά στο Ηρώδειο, χάρη στη χορηγία της ROLEX. Τη Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου 2021, το ελληνικό κοινό θα καλωσορίσει τον Γερμανό τενόρο Γιόνας Κάουφμαν, για τον οποίο κάθε υπερθετικός βαθμός και κάθε αποθεωτική κριτική επιβεβαιώνονται διαρκώς επί σκηνής.

Βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας της όπερας για πάνω από είκοσι χρόνια, κάθε εμφάνισή του αποτελεί γεγονός, όχι μόνο για τον στενό κύκλο της όπερας, αλλά και για το μεγάλο κοινό της μουσικής, κάθε ντεμπούτο του κινητοποιεί χιλιάδες φίλους του που ταξιδεύουν να τον δουν, κάθε ερμηνεία του γίνεται αντικείμενο μελέτης, κάθε δίσκος που κυκλοφορεί γίνεται μπεστ σέλερ, και τα εισιτήρια για τις παραστάσεις στις οποίες πρωταγωνιστεί εξαφανίζονται μέσα σε λίγες ώρες. Ο Γιόνας Κάουφμαν είναι ένας τραγουδιστής-φαινόμενο, που έχει αποδείξει μέσα στο πέρασμα του χρόνου τη μοναδική του αξία και τη διαχρονικότητά του.

Η ανοδική πορεία του ξεκίνησε από τα τέλη της δεκαετίας του ’90 και ήδη το 2006 με το ντεμπούτο του στη Μετροπόλιταν της Νέας Υόρκης ως Αλφρέντο στην Τραβιάτα ονομάστηκε από κοινό και κριτικούς ο «νέος βασιλιάς των τενόρων» και αναγνωρίστηκε ως ο απόλυτος σταρ της όπερας.

Χάρη στις μοναδικές δυνατότητες και ξεχωριστές ποιότητες της φωνής του και με τις πολύ προσεκτικές του επιλογές, ο Κάουφμαν έχει κατακτήσει ένα πολύ ευρύ ρεπερτόριο και έχει ερμηνεύσει συγκλονιστικά τους πιο σημαντικούς ρόλους του γαλλικού, του ιταλικού και του γερμανικού ρεπερτορίου της όπερας. Την ίδια στιγμή, με τις απαράμιλλες υποκριτικές του ικανότητες έχει δώσει νέα σκηνική υπόσταση σε απαιτητικούς οπερατικούς ρόλους, ανάγοντας τις ερμηνείες του σε σημείο αναφοράς για την τέχνη της όπερας σήμερα.

Οι πολυάριθμες βραβεύσεις του, οι επιτυχημένες παραγωγές στις οποίες έχει πρωταγωνιστήσει, τα μοναδικά ρεσιτάλ σε όλο τον κόσμο, οι ηχογραφήσεις του και τα DVD του που κυκλοφορούν έχουν κάνει την τέχνη του προσβάσιμη ακόμα και στον πιο απομακρυσμένο θεατή. Η εμπειρία όμως να βλέπει και να ακούει κανείς ζωντανά αυτόν τον σπουδαίο καλλιτέχνη παραμένει αξεπέραστη.

Τιμές εισιτηρίων: 40, 60, 80, 90, 120, 200€

Έναρξη προπώλησης: 12 Ιουλίου 2021

Χορηγός ρεσιτάλ ROLEX

Μέγας Δωρητής ΕΛΣ Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Περφόρμανς / Νέα παραγωγή- Κύκλος Μουσική και Εικαστικές τέχνες

Μαρίνα Αμπράμοβιτς

Οι επτά θάνατοι της Μαρίας Κάλλας

24, 25, 26, 28, 29 Σεπτεμβρίου 2021 / Ώρα έναρξης: 19.30 (Κυριακή: 18.30)

Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος Εθνικής Λυρικής Σκηνής – ΚΠΙΣΝ

Σύνθεση: Μάρκο Νικοντίεβιτς, Μαρίνα Αμπράμοβιτς

Με μουσική του Μάρκο Νικοντίεβιτς και σκηνές από όπερες των Μπιζέ, Ντονιτσέττι, Πουτσίνι και Βέρντι

Σκηνοθεσία, σκηνικό: Μαρίνα Αμπράμοβιτς / Συν-σκηνοθέτιδα: Λένσυ Πάιζινγκερ

Μουσική διεύθυνση: Γιοέλ Γκαμζού

Βίντεο: Ναμπίλ Ελντερκίν / Σενάριο: Πέττερ Σκάβλαν, Μαρίνα Αμπράμοβιτς

Οπτικά εφέ: Μάρκο Μπραμπίλλα / Κοστούμια: Ρικκάρντο Τίσι

Φωτισμοί: Ουρς Σαίνεμπαουμ / Δραματουργία: Μπένεντικτ Στάμπφλι

Ερμηνεία: Μαρίνα Αμπράμοβιτς / Ηθοποιός: Ουίλλεμ Νταφόε

Με την Ορχήστρα, τη Χορωδία της ΕΛΣ και Μονωδούς

Η παραγωγή υλοποιείται με τη στήριξη της δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) [www.SNF.org] για την ενίσχυση της καλλιτεχνικής εξωστρέφειας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.

Το νέο φιλόδοξο οπερατικό πρότζεκτ της ιέρειας της performance art Μαρίνας Αμπράμοβιτς για την απόλυτη ντίβα Μαρία Κάλλας αποτελεί μια διεθνή συμπαραγωγή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με την Κρατική Όπερα της Βαυαρίας (Μόναχο), τη Γερμανική Όπερα του Βερολίνου και την Εθνική Όπερα των Παρισίων.

Vissi d’arte – μια ζωή αφιερωμένη στην τέχνη. Λίγο πριν η διάσημη τραγουδίστρια Φλόρια Τόσκα μπήξει το μαχαίρι της στο στήθος του κυνικού Σκάρπια, τραγουδά τη ζωή της με μελαγχολική αναπόληση. Αν και η άρια σηματοδοτεί την ηρεμία πριν από την καταιγίδα, ο φόνος του αντιπάλου της, το σημείο αυτό καμπής στην όπερα του Τζάκομο Πουτσίνι, σημαδεύει επίσης και τη μοίρα της Τόσκας. Η Μαρία Κάλλας, η απόλυτη πριμαντόνα του 20ού αιώνα, τραγούδησε την άρια αυτή πολλές φορές. Καθώς η συνταρακτική ζωή της Κάλλας πάντα γοήτευε τη Μαρίνα Αμπράμοβιτς, η σπουδαία εικαστικός και περφόρμερ αποφάσισε να δημιουργήσει το οπερατικό πρότζεκτ Οι επτά θάνατοι της Μαρίας Κάλλας, στο οποίο επτά θάνατοι αναβιώνουν υποδειγματικά επί σκηνής βασισμένοι στις κορυφαίες μουσικές και σκηνικές στιγμές που διαμόρφωσαν τις αντίστοιχες όπερες – όλες τους άριες που ήταν απείρως σημαντικές για τη Μαρία Κάλλας.

Σε επτά μικρού μήκους ταινίες και μαζί με τον Ουίλλεμ Νταφόε, η Μαρίνα Αμπράμοβιτς θα πεθάνει επτά φορές, και στο τέλος της παράστασης, με τον αληθινό θάνατο της Μαρίας Κάλλας στο Παρίσι το 1977, θα βρεθεί στη σκηνή παίζοντας τον εαυτό της.

Εκτός από τις πασίγνωστες άριες από τον 19ο και τον 20ό αιώνα, ο Σέρβος συνθέτης Μάρκο Νικοντίεβιτς συνθέτει πρωτότυπη μουσική, αναδεικνύοντας μέσα από αυτήν το πώς η άνευ όρων αγάπη της Κάλλας για την τέχνη της δεν της επέτρεψε ποτέ τον διαχωρισμό μεταξύ του προσώπου που ήταν επί σκηνής και του προσώπου που ήταν στην πραγματική της ζωή. Η Αμπράμοβιτς αναφέρει: «Για πάνω από 25 χρόνια ήθελα να δημιουργήσω ένα έργο για τη ζωή και την τέχνη της Μαρίας Κάλλας. Πάντα με γοήτευε η προσωπικότητά της, η ζωή της, ακόμα και ο θάνατός της. Όπως πολλές από τις ηρωίδες της όπερας που δημιούργησε επί σκηνής, έτσι και η ίδια πέθανε από αγάπη. Πέθανε από μια ραγισμένη καρδιά».

Τιμές εισιτηρίων: 15, 20, 35, 40, 55, 65, 70, 100€ / Φοιτητικό, παιδικό: 12€ / Περιορισμένης ορατότητας: 10€

Έναρξη προπώλησης: 27 Ιουλίου 2021

Μέγας Δωρητής ΕΛΣ Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος