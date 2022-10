Με στρατηγική ψυχραιμία απαντά η Αθήνα στο παράνομο μνημόνιο Τουρκίας και Λιβύης

Η «απόβαση» του τουρκικού κυβερνητικού κλιμακίου στη Λιβύη, με μπροστάρη τον υπουργό Εξωτερικών της γείτονοςκαι η υπογραφή με την κυβέρνηση της Τρίπολης ενός(MOU) για την αξιοποίηση των υδρογονανθράκων, όπως προκύπτουν με βάση το παράνομο Τουρκολιβυκό Μνημόνιο, δεν ήταν κάτι αναμενόμενο, με βάση τις πρόσφατες εξαγγελίες της Άγκυρας., όμως, δεν είναι και κάτι απλό, με δεδομένο ότι πρόκειται για μια συμφωνία που δεν έχει αναγνωριστεί διεθνώς και δεν παράγει αφ’ ευατής αποτέλεσμα,

Στην Αθήνα, αφού υποδέχθηκαν τις πρώτες πληροφορίες, αξιολόγησαν σε τι συνίσταται η κίνηση αυτή της Τουρκίας, αλλά και τι σημαίνει πρακτικά. Το Τουρκολιβυκό Μνημόνιο, άλλωστε, έχει την πρωτοτοτυπία ότι έχει κυρωθεί από την τουρκική εθνοσυνέλευση, αλλά όχι από τη Βουλή της Λιβύης, ενώ, παράλληλα, έχουν κατατεθεί οι συντεταγμένες του στον ΟΗΕ. Στο μεταξύ, από τότε που συμφωνήθηκε το Τουρκολιβυκό, στην περιοχή υπάρχει το νέο δεδομένο της μερικής συμφωνίας Ελλάδας-Αιγύπτου για τη χάραξη ΑΟΖ, κάτι που έχει περάσει από τα κοινοβούλια και των δύο χωρών και θεωρείται μια συμφωνία που τυγχάνει διεθνούς αναγνώρισης.

Ι spoke with #Egypt counterpart S.Shoukry regarding the recent developments in #Libya. We both challenged the legitimacy of the Libyan Government of National Unity to sign the said MoU. It was also agreed that Ι will visit #Cairo for consultations on Sunday pic.twitter.com/i0addxf46n

— Nikos Dendias (@NikosDendias) October 3, 2022