Ουκρανία: Ο Ζελένσκι απάντησε στο… «ειρηνευτικό σχέδιο» του Μασκ με το ίδιο νόμισμα

Στον μεγιστάνα της τεχνολογίας απάντησε αρχικώς ο προεδρικός σύμβουλος, Μιχαήλο Ποντόλιακ, για να ακολουθήσει κατόπιν ανάρτηση του Ουκρανού προέδρου.

Ο Βολόντιμιρ Ζελένσκι απάντησε στον Έλον Μασκ με το ίδιο νόμισμα: Ανάρτησε μια ψηφοφορία στην οποία θέτει ένα δίλημμα:

Ποιον Έλον Μασκ προτιμάτε; Αυτόν που υποστηρίζει την Ουκρανία ή αυτόν που υποστηρίζει τη Ρωσία;

Which @elonmusk do you like more?

Ο Έλον Μασκ είχε θέσει το δικό του ερώτημα κάτω από τον τίτλο «Ουκρανο-ρωσική ειρήνη»:

– Επανάληψη των εκλογών στις περιοχές που έχει προσαρτήσει η Ρωσία, υπό τον έλεγχο του ΟΗΕ. η Ρωσία αποχωρεί αν αυτή είναι η βούληση του λαού.

– Η Κριμέα γίνεται επισήμως μέρος της Ρωσίας, όπως ήταν από το 1783 (μέχρι το λάθος του Χρουστσόφ).

– Εξασφαλισμένη η παροχή νερού στην Κριμαία.

– Η Ουκρανία παραμένει ουδέτερη.

Ukraine-Russia Peace:

– Redo elections of annexed regions under UN supervision. Russia leaves if that is will of the people.

– Crimea formally part of Russia, as it has been since 1783 (until Khrushchev’s mistake).

– Water supply to Crimea assured.

– Ukraine remains neutral.

— Elon Musk (@elonmusk) October 3, 2022