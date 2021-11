Tweet Μητσοτάκη για τα Γλυπτά του Παρθενώνα - Και ο βρετανικός λαός θέλει να επιστραφούν

Σε αυτή παραθέτεται απόσπασμα από δημοσκόπηση του YouGov στην οποία το 59% απαντά ότι τα Μάρμαρα του Παρθενώνα ανήκουν στην Ελλάδα. Μόλις ένα 18% απαντά ότι ανήκουν στη Βρετανία και ένα 22% απαντά ότι δεν γνωρίζει.

The relationship between Greece & the UK is strong.

Let’s strengthen it further. It’s time to do the right thing and reunite the Parthenon Sculptures in Athens. A move backed by the British people.https://t.co/sAOeSyhyRY pic.twitter.com/EGGtq9o8pl

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) November 24, 2021