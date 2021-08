Η βράβευση Τσίπρα - Ζάεφ με το Διεθνές Βραβείο Ειρήνης της Βεστφαλίας (Video)

«Η Συμφωνία των Πρεσπών μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά σε ένα νέο ευρωπαϊκό και παγκόσμιο όραμα, ως μοντέλο για την ειρηνική επίλυση των διαφορών με προστασία των εθνικών συμφερόντων και οικοδόμηση εμπιστοσύνης και συνεργασίας ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές», ανέφερε χαρακτηριστικά ο ΑλέξηςΤσίπρας.

I am honored to receive, together with @Zoran_Zaev, the International Peace of Westphalia prize for the Prespa Agreement.

Resolving international differences through diplomacy is possible if the political will is there. pic.twitter.com/PAUaYBjojO

— Alexis Tsipras (@tsipras_eu) August 28, 2021