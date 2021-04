Τουρκική συκοφαντία: «Καταφύγιο τρομοκρατών η Ελλάδα» - «Απαράδεκτα μυθεύματα», απαντά το ΥΠΕΞ

Με ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter, ο κ. Αλτούν υποστηρίζει ότι η Ελλάδα αποτελεί καταφύγιο τρομοκρατικών οργανώσεων και κάνει λόγο για στρατόπεδα προσφύγων, στα οποία, όπως ισχυρίζεται οι τρομοκράτες οργανώνουν ακόμα και επιθέσεις αυτοκτονίας κατά της Τουρκίας, τη στιγμή που πραγματικοί πρόσφυγες αφήνονται να πεθάνουν στο Αιγαίο.

Greece harbors terrorist organizations, including PKK.

From a supposed refugee camp inside the EU, the terrorists plot attacks (incl. suicide bombings) against Türkiye, a NATO ally – just as actual refugees are left for dead in the Aegean.

It’s time to end Greece’s impunity! pic.twitter.com/gKLs9QVtqG

