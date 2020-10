Στήριξη Βέμπερ σε Μητσοτάκη: Ήρθε η ώρα να ενεργήσουμε κατά του Ερντογάν και των παραβιάσεών του

Την πλήρη στήριξη στο αίτημα του Έλληνα πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, για ευρωπαϊκή συνοχή απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα, εξέφρασε σε ανάρτησή του στο Twitter ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Μάνφρεντ Βέμπερ.

Συγκεκριμένα, o κ. Βέμπερ αναδημοσιεύοντας την ανάρτηση του Έλληνα πρωθυπουργού με τη σχετική δήλωσή του, προσερχόμενος στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. επεσήμανε τα εξής:

«’Hρθε η ώρα να πούμε φθάνει πια στην Τουρκία. Πλήρης στήριξη στον Κ. Μητσοτάκη και στην έκκληση του για ευρωπαϊκή συνοχή. Έχουμε προειδοποιήσει πολλές φορές. Τώρα είναι η ώρα να ενεργήσουμε κατά του προέδρου Ερντογάν και των παραβιάσεών του, του Διεθνούς Δικαίου. Βαρώσια, Ορούτς Ρέις, Ανατολική Μεσόγειος»

On #Turkey the time has come to say enough is enough. Full support for @kmitsotakis his call for European coherence. We have warned many times. Now is the time to act against #Erdogan and his breaches of international law. #Varosha #orucreis #EastMed https://t.co/tbrqQUG4X6

