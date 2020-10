Ραγδαίες εξελίξεις στη Σύνοδο Κορυφής-Αρνείται το προσχέδιο συμπερασμάτων η Ελλάδα

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια της συζήτησης στη Σύνοδο Κορυφής, όσον αφορά τις σχέσεις μεταξύ Ευρώπης και Τουρκίας, καθώς σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει ο ΣΚΑΪ, η Αθήνα δεν κάνει αποδεκτό το προσχέδιο συμπερασμάτων. «Θα πρέπει να διορθωθούν πολλά σημεία ώστε να γίνει αποδεκτό το προσχέδιο», επεσήμαναν χαρακτηριστικά κυβερνητικές πηγές, σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ελλάδα αρνείται το εν λόγω προσχέδιο καθώς σε αυτό δεν υπάρχει αναφορά σε κυρώσεις εις βάρος της Τουρκίας. Αυτό που αναφέρεται στο προσχέδιο, το οποίο απέρριψε η χώρα μας, είναι ότι η «ΕΕ θα χρησιμοποιήσει όλα τα εργαλεία στη διάθεσή της ώστε να διασφαλίσει το σεβασμό της κυριαρχίας της Ελλάδας και της Κύπρου».

Γίνεται παράλληλα αναφορά και στο μεταναστευτικό. Επί του ζητήματος αυτού, το προσχέδιο συμπερασμάτων αναφέρει: «Υπό την προϋπόθεση ότι διατηρούνται εποικοδομητικές προσπάθειες για την αντιμετώπιση θεμάτων στην Ανατολική Μεσόγειο, οι ηγέτες της ΕΕ συμφωνούν να δρομολογήσουν μια θετική πολιτική ατζέντα ΕΕ-Τουρκίας με ιδιαίτερη έμφαση στον εκσυγχρονισμό της Τελωνειακής Ένωσης και στη διευκόλυνση του εμπορίου καθώς και στους υψηλού επιπέδου διαλόγους και στη συνεχή συνεργασία σε θέματα μετανάστευσης σύμφωνα με τη δήλωση ΕΕ-Τουρκίας για το 2016».

Πληροφορίες αναφέρουν ότι το προσχέδιο (draft) που δεν περιλαμβάνει αναφορά στην Τουρκία, είναι απόρροια της επιρροής της Γερμανίας η οποία δεν φαίνεται να επιθυμεί κυρώσεις κατά της χώρας. Μια τέτοια στάση δεν δημιουργεί έκπληξη καθώς η καγκελάριος, Άνγκελα Μέρκελ, προσερχόμενη στη Σύνοδο Κορυφής δήλωσε ότι θέλουμε εποικοδομητική σχέση με την Τουρκία και τάχθηκε κατά των κυρώσεων.

Σημειώνεται δε ότι η Σύνοδος Κορυφής ξεκίνησε με μια διαφοροποίηση στην ατζέντα. Συγκεκριμένα, ο Πρόεδρος, Σαρλ Μισέλ, πρότεινε να γίνει τώρα η συζήτηση για την Ανατολική Μεσόγειο και τη Λευκορωσία.Υπό κανονικές συνθήκες, η συζήτηση για τις σχέσεις μεταξύ ΕΕ καιΤουρκίας αναμενόταν να διεξαχθεί στο δείπνο των ηγετών.

Τη στιγμή αυτή διεξάγεται ο πρώτος γύρος τοποθετήσεων, με διαφορετικές εισηγήσεις από τους 27. Στη σύνοδο μίλησε πρώτη η Άνγκελα Μέρκελ, ως προεδρεύουσα χώρα, ενώ αμέσως μετά το λόγο πήραν ο πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Αναστασιάδης και ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Λόγω της ελληνικής αντίδρασης, η συνεδρίαση διεκόπη στις 20:10 για 45′, όπως ανακοίνωσε ο ο εκπρόσωπος του Σαρλ Μισέλ. Στο διάστημα αυτό ίσως να λάβουν χώρα διαβουλεύσεις και να γραφεί εκ νέου το προσχέδιο.

At #EUCO @eucopresident calls a 45 minute break #EU27 will resume discussion on Eastern Mediterranean and Belarus during dinner.

— Barend Leyts (@BarendLeyts) October 1, 2020