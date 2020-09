Σύμβουλος Μπορέλ: «Ξεχάστε τις κυρώσεις στην Τουρκία»

Η Νάταλι Τότσι, σύμβουλος του Ύπατου Εκπροσώπου της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, Ζοζέπ Μπορέλ, δήλωσε ότι δεν θα πρέπει να αναμένουμε δημιουργία «καταλόγου» κυρώσεων για την Τουρκία και πως εκτιμά ότι το προσεχές Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δεν θα κινηθεί σε αυτή την κατεύθυνση .

Η κ. Τότσι ανέφερε συγκεκριμένα: «Ξεχάστε τις κυρώσεις, δεν είναι αυτός ο τρόπος να ασκηθεί επιρροή επί της Τουρκίας».

Σύμφωνα με την «Καθημερινή», σε διαδικτυακή συζήτηση διοργανωμένη από το γραφείο Βρυξελλών του German Marshall Fund of the United States, η κ. Τότσι ανέφερε ότι θα εκπλαγεί ιδιαιτέρως αν υπάρξει πολιτική συμφωνία στην έκτακτη Σύνοδο Κορυφής για κυρώσεις σε βάρος της Τουρκίας.

Xαρακτήρισε δε ιδιαιτέρως «επικίνδυνη ψευδαίσθηση» την ιδέα που έχει δημιουργηθεί στην Ελλάδα και την Κύπρο ότι «υπάρχει ένας μεγάλος αδελφός εκεί έξω –είτε είναι οι ΗΠΑ, είτε η Γαλλία, είτε η Ευρωπαϊκή Ένωση– που θα παρέμβει και θα υπερασπιστεί τα ελληνικά και τα κυπριακά συμφέροντα.

Αυτή η ψευδαίσθηση είναι που αποτρέπει τις χώρες αυτές από τη συνειδητοποίηση ότι η μόνη λύση που μπορεί να προκύψει είναι μεταξύ των μερών που εμπλέκονται».

.@NathalieTocci: What really needs to be worked on is a reset in the EU-Turkey relationship and a reset which is not simply replacing one transactional form of engagement with another transactional form, but bringing back this relationship in a contractual rules based framework

— German Marshall Fund (@gmfus) September 25, 2020