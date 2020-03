Στα ελληνοτουρκικά σύνορα, στον Έβρο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Στον Έβρο μεταβαίνει την Τρίτη ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η απόφαση αυτή έρχεται σε συνέχεια της λήψης πέντε μέτρων από το ΚΥΣΕΑ για τα όσα διαδραματίζονται τα τελευταία 24ωρα στον Έβρο.

Μαζί του θα βρίσκεται και πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ όπως ανακοίνωσε ο ίδιος με ανάρτησή του στο twitter.

«Τα σύνορα της Ελλάδας είναι τα εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης. Θα τα προστατεύσουμε. Θα επισκεφθώ τα χερσαία σύνορα στον Εβρο με την Τουρκία μαζί με τον Σαρλ Μισέλ την Τρίτη. Και πάλι, μην επιχειρήσετε να εισέλθετε παράνομα στην Ελλάδα – θα γυρίσετε πίσω», ήταν το tweet του πρωθυπουργού για την επίσκεψή του στα σύνορα.

Our national security council has taken the decision to increase the level of deterrence at our borders to the maximum. As of now we will not be accepting any new asylum applications for 1 month. We are invoking article 78.3 of the TFEU to ensure full European support.

