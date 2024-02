Τετραήμερη εργασία: Εφαρμόστηκε σε 61 οργανισμούς για έξι μήνες και ιδού τα αποτελέσματα (video)

Άκρως επιτυχημένο αποδείχθηκε έναν χρόνο μετά την ολοκλήρωσή του το μεγαλύτερο ανά την υφήλιο πιλοτικό πρόγραμμα τετραήμερης εργασίας, με την πλειονότητα των εταιρειών που συμμετείχαν, να εξακολουθούν να επιτρέπουν στους εργαζομένους τους να δουλεύουν λιγότερες μέρες.

Για ένα εξάμηνο, από τον Ιούνιο μέχρι τον Δεκέμβριο του 2022, οι εργαζόμενοι 61 οργανισμών στη Βρετανία εργάστηκαν με τις ίδιες απολαβές το 80% των ωρών που συνήθιζαν να δουλεύουν, με τη δέσμευση ότι η απόδοσή τους θα παρέμενε στο 100%.

Τουλάχιστον το 89% των εταιρειών αυτών συνέχισαν να λειτουργούν βάσει του ίδιου μοντέλου, ενώ το 51% μονιμοποίησε την τετραήμερη εργασία στα τέλη του 2023, σύμφωνα με έκθεση που δημοσιεύθηκε από έναν από τους διιοργανωτές του πειράματος.

