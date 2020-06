Άνοιγμα των εσωτερικών συνόρων της ΕΕ στις 15 Ιουνίου και εξωτερικών με δυτικά Βαλκάνια την 1η Ιουλίου προτείνει η Κομισιόν

Tην άρση όλων των ταξιδιωτικών περιορισμών εντός της ΕΕ και της ζώνης Σένγκεν στις 15 Ιουνίου και το άνοιγμα των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ με τις χώρες των δυτικών Βαλκανίων από την 1η Ιουλίου προτείνουν οι Βρυξέλλες.

Αν και η πλειονότητα των χωρών της ΕΕ και της ζώνης Σένγκεν θα έχουν ανοίξει τα μεταξύ τους σύνορα μέχρι τις 15 Ιουνίου, ορισμένες, όπως η Ισπανία, σχεδιάζουν να το κάνουν αργότερα.

Η Κομισιόν προτείνει «όλοι οι περιορισμοί» που έχουν επιβληθεί για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού να έχουν αρθεί μέχρι την ημερομηνία αυτή.

Προτείνει επίσης «τμηματικό και προοδευτικό άνοιγμα» των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ και της ζώνης Σένγκεν μετά τις 30 Ιουνίου.

Today we recommend to Schengen Member States to lift all internal border controls by 15 June 2020.

We are also proposing a clear and flexible approach towards removing restrictions on travel to the EU starting on 1 July.

More here: https://t.co/ECAQ0eMYyo@YlvaJohansson

— European Commission 🇪🇺 #UnitedAgainstCoronavirus (@EU_Commission) June 11, 2020