Το "ντεμπούτο" της καμπάνιας Restart Tourism για το φετινό ελληνικό καλοκαίρι με ένα λιτό βίντεο 40'' [Greek Summer is a State of Mind]

Με ένα βίντεο λιτό και απέριττο, διάρκειας 40 δευτερολέπτων, με κυρίαρχο το γαλάζιο χρώμα -εκείνο της απέραντης ελληνικής θάλασσας- έκανε το «ντεμπούτο» της σήμερα η Καμπάνια για τον Ελληνικό Τουρισμό 2020, η οποία παρουσιάστηκε στην Αίγλη Ζαππείου.

Παρών στην παρουσίαση ήταν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος χαιρέτισε την καμπάνια και αναφέρθηκε στις προτεραιότητες που έχει θέσει η ελληνική κυβέρνηση για το φετινό -ξεχωριστό- ελληνικό καλοκαίρι.

«Εύχομαι αυτό το σποτ να είναι καλοτάξιδο», σχολίασε ειδικότερα ο Πρωθυπουργός.

Πρόκειται για το πρώτο (αγγλόφωνο) video της καμπάνιας, ενώ παράλληλα δημιουργείται και η ελληνική εκδοχή της ταινίας, με στόχο την ενίσχυση του εσωτερικού τουρισμού.

Wherever you are in the world… whatever you’re up to… prepare to enter a Greek Summer state of mind: Love. Nature. Feeling free. It’s all yours… whenever you need it. We’re here for you.

Η παρουσίαση της καμπάνιας στο Ζάππειο:

Η καμπάνια Ελληνικού Τουρισμού 2020 πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Υπουργείο Τουρισμού και τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (ΕΟΤ), ενώ σχεδιάστηκε από την Marketing Greece και τον Steve Vranakis, CCO της Ελληνικής Κυβέρνησης.

Η νέα καμπάνια του ελληνικού τουρισμού έρχεται σε μια σημαντική στιγμή για τη χώρα, καθώς κατάφερε να κερδίσει το στοίχημα στην αντιμετώπιση της πανδημίας και να δημιουργήσει θετική φήμη σε ολόκληρο τον κόσμο, μέσα από τα συνεχόμενα «υμνολόγια» του διεθνούς Τύπου και των ξένων ηγετών.

Την εκδήλωση προλόγισε η αναπληρώτρια κυβερνητική εκπρόσωπος, Αριστοτελία Πελώνη, ενώ στη συνέχεια τον λόγοι πήρε ο υπουργός Τουρισμού, Χάρης Θεοχάρης, προχωρώντας στην παρουσίαση της στρατηγικής της Ελλάδας γι’ αυτό το φετινό – τελείως διαφορετικό – καλοκαίρι, όπως ειπώθηκε χαρακτηριστικά και από τον Πρωθυπουργό.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του που ακολούθησε, χαιρέτισε την καμπάνια για την προώθηση του ελληνικού τουρισμού, ευχαρίστησε όλους τους συντελεστές της καμπάνιας, και τόνισε πως «η τουριστική βιομηχανία ήταν εκείνη που υπέστη το μεγαλύτερο πλήγμα από τον κορωνοϊό».

Ωστόσο, ο πρωθυπουργός, αναφέρθηκε στην νέα οικονομική κανονικότητα λόγω της επιτυχούς αντιμετώπισης της πανδημίας, επισημαίνοντας την εμπιστοσύνη στις κυβερνητικές πολιτικές.

«Πρώτη αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα είναι η προστασία της δημόσιας υγείας, η ασφάλεια των επισκεπτών και των εργαζόμενων στον τουρισμό» διαμήνυσε ο Πρωθυπουργός.

Σε αυτό το πλαίσιο, τόνισε επίσης, ότι θα διενεργούνται αυστηροί έλεγχοι για την τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων στον κλάδο του τουρισμού.

Δείτε στο παρακάτω βίντεο την παρουσίαση της Καμπάνιας του Ελληνικού Τουρισμού 2020, με την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη: