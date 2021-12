Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ μας δείχνουν για πρώτη φορά τη μικρή Λίλιμπετ-Νταϊάνα (Εικόνα)

Στη δημοσιότητα έδωσαν οι πρίγκιπας Χάρι και Μέγκαν Μαρκλ τη χριστουγεννιάτικη κάρτα τους για το 2021 και στη φωτογραφία που δημοσίευσαν είδαμε για πρώτη φορά το πρόσωπο της μικρής τους κόρης, Lilibet Diana.

To μήνυμα που συνόδευε την κάρτα ήταν το εξής: «Καλές γιορτές. Αυτόν τον χρόνο, το 2021, καλωσορίσαμε την κόρη μας, Lilibet, στον κόσμο. Ο Archie μάς έκανε «μαμά» και «μπαμπά» και η Lili μάς έκανε οικογένεια… Καθώς περιμένουμε το 2022, έχουμε κάνει δωρεές εκ μέρους σας σε διάφορους οργανισμούς που τιμούν και προστατεύουν τις οικογένειες – από αυτούς που μετεγκαταστάθηκαν από το Αφγανιστάν, σε αμερικανικές οικογένειες που χρειάζονται γονική άδεια μετ’ αποδοχών: Team Rubicon, καλώς ήρθες. US, Human First Coalition, Humanity Crew & Paid Leave For All, PL+US, Marshall Plan for Moms… Σας ευχόμαστε καλές γιορτές και έναν επιτυχημένο νέο χρόνο από την οικογένειά μας σε εσάς. Όπως πάντα, Harry, Meghan, Archie & Lili».

Στο γλυκιά αυτή οικογενειακή εικόνα, η 40χρονη Μέγκαν κρατά αγκαλιά την κόρη τους και την σηκώνει ψηλά, ενώ ο 37χρονος πρίγκιπας Χάρι χαμογελάει και έχει τυλίξει τρυφερά το ένα χέρι του γύρω από τον γιο τους, Άρτσι.

Τη συγκεκριμένη φωτογραφία τράβηξε ο Alexi Lubomirski, ο οποίος είχε αναλάβει τις φωτογραφίες του αρραβώνα και του γάμου του ζευγαριού.