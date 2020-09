Πατέρας ο Χοακίν Φοίνιξ: Ονόμασε τον γιο του Ρίβερ, τιμώντας τον πρόωρα χαμένο αδελφό του

Στο κινηματογραφικό φεστιβάλ της Ζυρίχης, ο σκηνοθέτης του ντοκιμαντέρ «Gunda», σε παραγωγή του Χοακίν Φοίνιξ , θέλησε μετά την προβολή της ταινίας να εξηγήσει την απουσία του εξαιρετικά ταλαντούχου ηθοποιού και ακτιβιστή για τα δικαιώματα των ζώων, είπε: «Έχει ένα μωρό που το όνομα του είναι… ένα υπέροχο γιο, που τον λένε Ρίβερ, οπότε δεν μπορεί να είναι εδώ μαζί μας για να προωθήσει την ταινία».

Ο Χοακίν Φοίνιξ και η σύντροφός του, Ρούνι Μάρα δεν έχουν επιβεβαιώσει ποτέ στα ΜΜΕ ούτε τον αρραβώνα τους αλλά ούτε και την εγκυμοσύνη της, καθώς οι δύο ακτιβιστές και λάτρεις των ζώων, για τα δικαιώματα των οποίων μάχονται, είναι εντελώς αρνητικοί σε ό,τι αφορά τη δημοσιοποίηση της προσωπικής τους ζωής.

«Νομίζω ότι σε κάθε ταινία που έχω κάνει υπήρχε μια σύνδεση με τον Ρίβερ με κάποιον τρόπο. Και νομίζω ότι όλοι έχουμε νιώσει την παρουσία του και την καθοδήγησή του στις ζωές μας πολλές φορές», έχει πει σε συνέντευξή του ο Χοακίν Φοίνιξ.

Ο ίδιος άλλωστε είχε κλείσει βαθιά συγκινημένος τον δυνατό, πλήρη νοημάτων λόγο που εκφώνησε κατά την παραλαβή του βραβείου Όσκαρ, και πάλι με αναφορά στον εκλιπόντα αδελφό του, που ήταν και εκείνος vegan και υπέρμαχος των δικαιωμάτων των ζώων.

“Όταν ήταν 17 ετών, ο αδερφός μου έγραψε αυτόν τον στίχο που έλεγε ”τρέχα προς τη σωτηρία με αγάπη και η εσωτερική ειρήνη θα ακολουθήσει”, είπε τότε, κλείνοντας τον συγκλονιστικό λόγο του, ο σπουδαίος ηθοποιός Χοακίν Φοίνιξ.

An emotional Joaquin Phoenix concludes his acceptance speech by remembering his brother River Phoenix: «When he was 17, my brother wrote this lyric. He said, ‘Run to the rescue with love—and peace will follow.'» https://t.co/8kz7m5vtnF #Oscars pic.twitter.com/rg89eYCyLK

— ABC News (@ABC) February 10, 2020