Επεισόδια από Τούρκους σε ολλανδικές πόλεις μετά τον αποκλεισμό στο Euro - Δείτε βίντεο

Άγρια επεισόδια προκάλεσαν Τούρκοι που διαμένουν στην Ολλανδία, μετά τη λήξη του χθεσινοβραδινού αγώνα στο Βερολίνο, που βρήκε νικητές τους «οράνιε» με 2-1, με συνέπεια να προκριθούν στα ημιτελικά του Euro.

Ο αποκλεισμός και ο τρόπος με τον οποίο ήρθε (ανατροπή μέσα σε πέντε λεπτά) δεν άρεσε στους Τούρκους της Ολλανδίας, οι οποίοι βγήκαν στους δρόμους διαφόρων ολλανδικών πόλεων, όπως η Χάγη και το Αϊντχόφεν και συγκρούστηκαν τόσο με ντόπιους, όσο και με αστυνομικούς.

Δείτε βίντεο από τα επεισόδια:

This is why nobody likes Turkey.

These fascist “proud” Turks in the Netherlands are barking and cursing the country they live in, Netherlands after their loss. But none of them would actually live in Turkey 🤣

Sore losers. #EURO2024 pic.twitter.com/nhV3Gbam6j

— Diliman Abdulkader (@D_abdulkader) July 7, 2024