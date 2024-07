Κατολισθήσεις στο Νεπάλ έπειτα από ισχυρές βροχοπτώσεις, 11 νεκροί, 8 αγνοούμενοι

Ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν κατολισθήσεις και ξαφνικές πλημμύρες στο Νεπάλ με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 11 άνθρωποι τις τελευταίες 36 ώρες, ενώ αποκλείστηκαν τομείς-κλειδιά του οδικού δικτύου, ανακοίνωσαν οι αρχές σήμερα.

Ακόμη οκτώ άνθρωποι αγνοούνται, καθώς είτε παρασύρθηκαν από τα νερά πλημμυρών ή θάφτηκαν εξαιτίας κατολισθήσεων, ενώ ακόμη 12 τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν σε νοσοκομεία, δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας, ο Νταν Μπαχαντούρ Καρκί, στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς.

Οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων προσπαθούν να ανοίξουν τους δρόμους και να απομακρύνουν συντρίμμια που έφεραν οι κατολισθήσεις χρησιμοποιώντας βαριά μηχανήματα έργου, πρόσθεσε.

