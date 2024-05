ΗΠΑ: Η αστυνομία εκκένωσε την κατάληψη στο πανεπιστήμιο Κολούμπια - Δεκάδες συλλήψεις (videos)

Η αστυνομία της Νέας Υόρκης επενέβη το βράδυ της Τρίτης (τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας) στην πανεπιστημιούπολη του Κολούμπια, όπου διαδηλωτές υπέρ των Παλαιστινίων είχαν κλειστεί στο κτίριο.

Όχημα της αστυνομίας εφοδιασμένο με σκάλα πλησίασε το κατειλημμένο κτίριο με τους αστυνομικούς να ανεβαίνουν και να παραβιάζουν παράθυρο για να μπουν στο εσωτερικό.

Αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα μετέδωσαν κατόπιν σε απευθείας μετάδοση πλάνα από τις συλλήψεις αρκετών νεαρών διαδηλωτών.

CNN’s @miguelmarquez: “I’ve covered lots of this sort of stuff around the world, and i’ve never seen this many police moving into one area.” pic.twitter.com/ktRfqDBkoy

— Brian Stelter (@brianstelter) May 1, 2024