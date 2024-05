Στην Τεχεράνη αύριο (22/5) η σορός του Ραϊσί, στη Μασχάντ την Πέμπτη - Μαυροντυμένοι, με πορτρέτα του στη σημερινή τελετή

Δεκάδες χιλιάδες Ιρανοί συνέρρευσαν σήμερα για να τιμήσουν τον πρόεδρο Εμπραχίμ Ραϊσί, ο θάνατος του οποίου σε αεροπορικό δυστύχημα την Κυριακή οδήγησε τη χώρα σε μια περίοδο πολιτικής αβεβαιότητας πριν από τις εκλογές για την ανάδειξη του διαδόχου του, στις 28 Ιουνίου.

Οι τελετές που θα κορυφωθούν την Πέμπτη ξεκίνησαν σήμερα νωρίς το πρωί από την Ταμπρίζ, τη μεγάλη πόλη του βορειοδυτικού Ιράν, κοντά στην οποία συνετρίβη το ελικόπτερο που μετέφερε τον Ραϊσί, τον υπουργό Εξωτερικών και άλλα έξι άτομα.

🟠In front of the body of Martyr, at Tabriz airport pic.twitter.com/UfnJITzCaG — 🇮🇷 🇵🇸 zainab…72 (@zehrazainab72) May 21, 2024

Τα οκτώ φέρετρα, καλυμμένα με την ιρανική σημαία, μεταφέρθηκαν στη συνέχεια σε αεροδρόμιο της Τεχεράνης και από εκεί στην ιερή πόλη Κομ, όπου το απόγευμα θα γίνει μια νέα τελετή.

Irán rinde homenaje al presidente Ebrahim Raisi tras la llegada de su féretro a Tabriz. 🎙️Informa @SilviaGuerraO https://t.co/nuhxK8xL2C — Telediarios de TVE (@telediario_tve) May 21, 2024

Οι Αρχές έχουν κηρύξει πενθήμερο πένθος. Οι επικήδειες τελετές θα συνεχιστούν απόψε και αύριο Τετάρτη στην πρωτεύουσα και θα ολοκληρωθούν την Πέμπτη στη Μασχάντ, στο βορειοανατολικό Ιράν, τη γενέτειρα του Ραϊσί, όπου θα ενταφιαστεί η σορός του.

Empiezan los funerales y esto sólo es en Tabriz. Los funerales principales serán en Teherán. Quiero ver a la maquinaria occidental encontrando explicaciones a estas imágenes. Alguna explicación descabellada encontrarán. pic.twitter.com/9Gd7WmTBSi — Maria-Fe Celi (@mfceli) May 21, 2024

Στο κέντρο της Ταμπρίζ, ένα τεράστιο πλήθος, με τους περισσότερους ντυμένους στα μαύρα, κατέκλυσε την κεντρική πλατεία κρατώντας σημαίες και πορτρέτα του 63χρονου προέδρου και των άλλων επτά θυμάτων.

(1/2) The footage from a funeral ceremony for Iran’s late president, foreign minister and other officials who tragically lost their lives in a helicopter crash en route to Tabriz airport. pic.twitter.com/hx7bHMBtYv — AppleSeed (@AppleSeedTX) May 21, 2024

«Εμείς, τα μέλη της κυβέρνησης που είχαν την τιμή να υπηρετήσουμε αυτόν τον κοσμαγάπητο πρόεδρο, αυτόν τον σκληρά εργαζόμενο πρόεδρο, δεσμευόμαστε απέναντι στον αγαπημένο μας λαό και τον ηγέτη μας να ακολουθήσουμε τον δρόμο αυτών των μαρτύρων», είπε ο υπουργός Εσωτερικών Αχμάντ Βαχιντί, απευθυνόμενος στο πλήθος.

The first funeral has started in Tabrizpic.twitter.com/mzk20ClkzF — Soureh 2 🇮🇷🇵🇸🏴 (@Soureh_design2) May 21, 2024

Πολλά και τεράστια πορτρέτα του «μάρτυρα» Εμπραχίμ Ραϊσί έχουν αναρτηθεί σε δημόσιους χώρους στις κυριότερες πόλεις της χώρας.

Μετά τη μεταφορά των σορών στην Τεχεράνη, απόψε το βράδυ, ο Αγιατολάχ Χαμενεΐ, ο ανώτατος ηγέτης της χώρας, θα πρωτοστατήσει στις προσευχές στην εξόδιο ακολουθία αύριο Τετάρτη, ημέρα που θα είναι αργία για τους Ιρανούς.

The plane with the bodies of the martyrs arrived in Tehran from Tabriz pic.twitter.com/P3NbnxREfg — S p r i n t e r F a c t o r y (@Sprinterfactory) May 21, 2024

Πολλές χώρες, όπως η Ρωσία, η Τουρκία και το Ιράκ, έχουν ανακοινώσει ότι θα εκπροσωπηθούν στην κηδεία, όχι όμως σε επίπεδο αρχηγού κράτους.

Η σορός του Ραϊσί θα μεταφερθεί το πρωί της Πέμπτης στο Νότιο Χορασάν και θα ενταφιαστεί στον κυριότερο χώρο λατρείας της χώρας, το μαυσωλείο του σιίτη ιμάμη Ρεζά.