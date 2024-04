Στις κάλπες από σήμερα και μέχρι την 1η Ιουνίου 968 εκατομμύρια πολίτες της Ινδίας (photos&video)

Οι Ινδοί ξεκίνησαν σήμερα να ψηφίζουν στις βουλευτικές εκλογές, τις οποίες μοιάζει σχεδόν βέβαιο ότι θα κερδίσει ο εθνικιστής, ινδουιστής απερχόμενος πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι.

Μια μεγάλη ουρά είχε σχηματιστεί μπροστά από εκλογικό κέντρο στην Χαριντουάρ, σημαντικό τόπο προσκυνήματος για τους ινδουιστές στις όχθες του ποταμού Γάγγη και μία από τις πρώτες πόλεις που ξεκινούν να ψηφίζουν.

Ο Μόντι ζήτησε ήδη από τους ψηφοφόρους που συμμετέχουν στην πρώτη φάση από τις επτά της ψηφοφορίας «να ασκήσουν το δικαίωμά τους σε αριθμούς ρεκόρ», απευθυνόμενος κυρίως στους νέους και σε όσους ψηφίζουν πρώτη φορά.

«Κάθε ψήφος μετρά και κάθε φωνή είναι σημαντική», τόνισε σε ανάρτησή του στο Χ.

Το Κογκρέσο, το βασικό κόμμα της αντιπολίτευση στην Ινδία, υπενθύμισε στους ψηφοφόρους ότι «η ψήφος τους μπορεί να βάλει τέλος στον πληθωρισμό, την ανεργία, το μίσος και την αδικία», τονίζοντας ότι «δεν πρέπει να ξεχάσετε να ψηφίσετε».

#WATCH | While addressing a public rally in Amroha, Uttar Pradesh, Prime Minister Narendra Modi says “The people here are also getting the benefit of the PM Vishwakarma Yojana and Mudra Yojana of the BJP government. What has happened in the last 10 years of the Modi government is… pic.twitter.com/fIG7E1kkdr

— ANI (@ANI) April 19, 2024