Μπλίνκεν από το Παρίσι: «Το Κογκρέσο πρέπει να αποδεσμεύσει το νέο πακέτο βοήθειας στην Ουκρανία»

Η Ουκρανία βρίσκεται σε μια «κρίσιμη στιγμή» στον πόλεμό της με τη Ρωσία και χρειάζεται επειγόντως μεγαλύτερη στήριξη από τη Δύση, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν, εκφράζοντας τη δυσφορία του για το αδιέξοδο στο Κογκρέσο με επίκεντρο την πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων στρατιωτική βοήθεια για το Κίεβο.

«Είναι απολύτως απαραίτητο να δώσουμε στους Ουκρανούς αυτό που συνεχίζουν να χρειάζονται για να υπερασπιστούν τη χώρα τους, ειδικά όσον αφορά πυρομαχικά και αντιαεροπορική άμυνα», δήλωσε ο Μπλίνκεν σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης στη Γαλλία.

«Για αυτό ακριβώς, το αίτημα για τον συμπληρωματικό προϋπολογισμό που ο πρόεδρος (Τζο) Μπάιντεν υπέβαλε στο (αμερικανικό) Κογκρέσο πρέπει να ικανοποιηθεί όσο το δυνατόν συντομότερα».

Ο Τζο Μπάιντεν έχει προτρέψει τη Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, που ελέγχουν οι Ρεπουμπλικάνοι, να εγκρίνει τη στρατιωτική και οικονομική βοήθεια, όμως ο πρόεδρός της Μάικ Τζόνσον καθυστερεί το θέμα εδώ και μήνες επικαλούμενος εσωτερικές προτεραιότητες.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει δηλώσει ότι εάν η Ουκρανία δεν λάβει τη βοήθεια, οι δυνάμεις της θα πρέπει να οπισθοχωρήσουν «με μικρά βήματα».

Ο Μπλίνκεν και ο υπουργός Άμυνας της Γαλλίας Σεμπαστιάν Λεκορνί επισκέφθηκαν νωρίτερα ένα εργοστάσιο, όπου η κατασκευάστρια όπλων Nexter παράγει τα συστήματα πυροβολικού Caesar. Ο Λεκορνί δήλωσε πως η Nexter εργάζεται για την παραγωγή 12 τέτοιων συστημάτων τον μήνα έναντι έξι αυτή τη στιγμή.

Τα γεγονότα στη Μέση Ανατολή βρίσκονται, επίσης, στο επίκεντρο της επίσκεψης του Μπλίνκεν στη Γαλλία.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας έφθασε στο Παρίσι για συνομιλίες με ανώτερους αξιωματούχους, μεταξύ άλλων τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, ώρες αφότου η μη κυβερνητική οργάνωση World Central Kitchen επλήγη από μια ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στο κέντρο της Γάζας, εντείνοντας την πίεση προς την Ουάσινγκτον να σκληρύνει τη στάση της στον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς. Μάλιστα, αναφερόμενος στο συγκεκριμένο περιστατικό, ο Μπλίνκεν χαρακτήρισε «ήρωες» τους 7 υπαλλήλους της οργάνωσης που σκοτώθηκαν από την επιδρομή.

Secy. of State Blinken says the seven World Central Kitchen aid workers killed by an Israeli airstrike in Gaza “are heroes”

“They run into the fire, not away from it. They show the best of what humanity has to offer when the going really gets tough. They have to be protected.” pic.twitter.com/NEj9Qaccnd

— CBS News (@CBSNews) April 2, 2024