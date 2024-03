Χτύπημα στη Μόσχα: «Οι τρομοκράτες είχαν επαφές με εθνικιστές ουκρανούς», υποστηρίζει η Ρωσία

Η ερευνητική επιτροπή της Ρωσίας αναφέρει, σύμφωνα με το Reuters, πως έχει πλέον αποδείξεις για τους τρομοκράτες που πήραν μέρος στο μακελειό στη Μόσχα.

Σύμφωνα με την επιτροπή οι μακελάρηδες είχαν επαφές με εθνικιστές ουκρανούς και έχουν λάβει σημαντικά ποσά μέσω κρυπτονομισμάτων.

Ο Λευκός Οίκος υπογραμμίζει πως μόνο ο ISIS βρίσκεται πίσω από την επίθεση και πως είχε ενημερώσει αναλυτικά τις ρωσικές αρχές.

Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με προσωρινό επίσημο απολογισμό που δόθηκε την Τετάρτη (27/3) στη δημοσιότητα, τουλάχιστον 143 άνθρωποι σκοτώθηκαν από την τρομοκρατική επίθεση της περασμένης Παρασκευής σε αίθουσα συναυλιών κοντά στη Μόσχα.

Την ίδια ώρα, το μεσημέρι της Πέμπτης, έπεσε ένα SU-35 ρωσικό μαχητκό στη Σεβαστούπολη της Κριμαίας. Πληροφορίες κάνουν λόγο για πυρά των ίδιων των Ρώσων κατά του μαχητικού τους.

/1. It’s reported that an aircraft was shot down over Sevastopol, Crimea. By the looks of it, this is a military fighter aircraft. pic.twitter.com/DPbRP0ISXm

— Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) March 28, 2024